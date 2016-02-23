В Уфе прошел несанкционированный автопробег против передела рынка ЖКХ

Posted 23 февраля 2016, 15:54
Published 23 февраля 2016, 15:54
Modified 14 марта, 06:39
Updated 14 марта, 06:39
Организаторы заранее уведомили уфимские власти о готовящемся автопробеге от площади перед Дворцом культуры машиностроителей до Центрального рынка. Заместитель начальника отдела охраны общественного порядка управления МВД России по Уфе Ильдус Шангареев сообщил, что акция состояться не может, так как заявителю почтой выслан письменный отказ в проведении публичного мероприятия. Полицейский сослался на то, что маршрут автопробега проходит в непосредственной близости от образовательных учреждений и органов власти, и предложил провести просто сход граждан без плакатов и лозунгов.
— Мероприятие не согласовано. На организатора составят протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения публичных мероприятий», — пригрозил полицейский. — А если два административных протокола — наступает уголовная ответственность.
Однако юристы оргкомитета усомнились в законности запрета, так как полицейские не показали подлинника документа и автопробег решили все-таки провести.
Интересно, что Ильдус Шангареев вновь попытался запретить тележурналистам съемку — ранее он был замечен в удалении с митинга КПРФ репортера «РБК».
— Вы нарушаете закон, так как у вас нет отличительного знака канала, — заявил он обозревателю «БСТ», у которой в руках был микрофон с логотипом телекомпании, а рядом стоят брендированный микроавтобус. — Согласно закону «О собраниях, митингах и демонстрациях», основанием для действия журналиста являются удостоверение, либо редакционное задание, и обязательно отличительной знак представителя СМИ. Пойдемте я вам закон прочту…
Руководитель компании «Комфорт» Эльвира Орлова, обслуживающая дома ЖК «Зеленый берег» на улице Блюхера, рассказала собравшимся, что происходит на уфимском рынке обслуживания жилья.
— Появились пятнадцать машин, — рассказала она. — Срывают замки с подвалов. Жители выбежали в шоке. Приехавшие заявляют, что они — новая управляющая компания. Показывают протокол, подписанный четырьмя жильцами. Все остальные подписи собственников — поддельные. Как выяснилось, они наняли жителей, которые якобы провели собрание, назначили себя секретарем, председателем и счетной комиссией.
По словам г-жи Орловой, жалобы в полицию результата не принесли, а «Уютный дом» выставил охрану из ЧОП «Волкодав». Вскоре состоялась личная встреча конкурирующей компании и руководства «Комфорта».
— Мы записали на диктофон наши переговоры, и как выяснилось не зря. За 300 тысяч рублей они пообещали уйти из дома, — рассказывает Эльвира Орлова. — Мы отказались. Тогда они срывают семь кранов Маевского (устройство для выпуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления — ред.) и заливают подвал.
По словам г-жи Орловой идет восстановление юридических прав управления домами, однако это займет время, в то время как захватчики не обременяют себя перепиской с контролирующими органами.
— Чем отличается рейдерство от рэкета? Рэкет — чистая уголовщина, а рейдерство — в рамках закона. Протокола, подписанного четырьмя людьми, достаточно по закону для расторжения действующих договоров с коммунальными компаниями и оформления их на новую. Рейдеры пользуются лазейками в законах и услугами чоповцев.
— А у нас «Уютный дом» сменил членов правления, поставил подконтрольного председателя, — рассказала житель ТСЖ «Нур» на улице Тухвата Янаби, 22 Марина Дроздова. — Бывший председатель работает инженером в «Уютном доме», а нынешний трудится в этой компании мастером.
— Находят недовольных собственников, задним числом заходят в дом, — рассказывает другой житель дома на улице Тухвата Янаби, 22 Татьяна Мысова. — Мы хотим обратить внимание мэрии на эту проблему — жилищное рейдерство стало обыденным явлением. А просто так «липовый» протокол не отменишь. Мы идем законным путем. Государственная бюрократическая машина медленная, пишешь в Госкомжилнадзор — 10 дней на регистрацию, месяц на рассмотрение. Нарушить закон — за пять минут, а чтобы все вернуть в законное русло, требуются месяцы.
— У нас захватили три дома, — рассказывает руководитель компании «Альтернатива» Георгий Россберг. — Обычно подкупают кого-то из жителей. Или ищут должника по квартплате. Дают денег или ремонт делают. И он начинает пошаговую агитацию, собирает подписи, хотя протоколы обычно липовые. А потом выставляют «чоповцев».
Протестующие уверены, что оппоненты пользуются поддержкой власть предержащих.
— Они подкупают членов совета дома, собирают подписи, а жители только из платежек узнают, что их обслуживает другая компания, — рассказывает бывший председатель общественного совета по контролю в сфере ЖКХ в Калининском районе Уфы Анатолий Панченко. — На мой взгляд, это пирамида — новые дома нужны, чтобы покрывать задолженность перед коммунальщиками.
По словам общественника, главный аргумент конкурентов — низкая стоимость статьи «Содержание жилья».
— Они могут предложить и 10 и 12 рублей за квадратный метр, и людям это нравится, никто просто не задумывается, как за такие деньги можно обслуживать многоквартирный дом. — говорит он. — А потом с годами повышают стоимость. Причем в приоритете — новые дома, где больших затрат не требуется.
— Если вам предлагают содержание дешевле, вы уже должны задуматься, а кто оплатит разницу? За чей счет банкет? — говорит руководитель компании «Комфорт» Эльвира Орлова.
Протестующие проехали по запланированному маршруту, хотя гаишники предприняли попытку разобщить колонну, останавливая машины по отдельности. Как говорят сами жилищники, свою задачу они выполнили — привлекли внимание горожан к проблеме захвата домов.