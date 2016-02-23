В Уфе прошел несанкционированный автопробег против передела рынка ЖКХ

Организаторы заранее уведомили уфимские власти о готовящемся автопробеге от площади перед Дворцом культуры машиностроителей до Центрального рынка. Заместитель начальника отдела охраны общественного порядка управления МВД России по Уфе Ильдус Шангареев сообщил, что акция состояться не может, так как заявителю почтой выслан письменный отказ в проведении публичного мероприятия. Полицейский сослался на то, что маршрут автопробега проходит в непосредственной близости от образовательных учреждений и органов власти, и предложил провести просто сход граждан без плакатов и лозунгов.