Подковерная борьба за власть может стоит поста не только Филиппову, но и Ялалову

Один из сотрудников администрации Уфы на условиях анонимности рассказал, что теперь помощникам Александра Филиппова запрещен вход в здание мэрии. Карательные меры против соратников вице-мэра включились, как стало известно, что чиновник увольняется с муниципальной службы. Так как помощники г-на Филиппова работали на общественных началах, пропусков у них нет. Самого Александра Филиппова пока в мэрию допускают.Один из доверенных людей г-на Филиппова поведал, что Александр Анатольевич нисколько не подавлен грядущей отставкой и усомнился, что высокопоставленный чиновник мэрии может перейти на работу в Госкомитет по транспорту РБ. Он полагает, что экс-вице-мэр вернется в бизнес.Ранее за подписью управделами мэрии Искандера Сираева в редакции муниципальных и государственных СМИ разослали письмо, информирующее, что помощники г-на Филиппова более не могут отражать мнения мэрии и их комментарии не должны расцениваться «как точка зрения администрации».

В команде Александра Филиппова понимают, что за три года кураторства над всей городской землей, он многим «перешел дорогу». Наш собеседник напомнил, что г-н Филиппов справился со всеми задачами, которые ему ставили. Александр Филиппов решил вопрос с большинством дольщиков, выросла собираемость земельной аренды, «так как леваки пошли через кассу», началась борьба с самозахватом земли и строительством на ней многоквартирных домов. В кулуарах мэрии называют и его возможных врагов, якобы мечтавших об отставке вице-мэра: такие как Владислав Никитин, строящий комплекс «Юлай», руководитель компании «Риск» Владимир Мохов, владелец «Интеграла» Альфат Назмиев. Александр Филиппов не раз останавливал строительство этих компаний. Кроме того, знающие люди утверждают, что к увольнению чиновника приложил руку бизнесмен Дамир Мугинов, который якобы уже продвигает на место Александра Филиппова своего человека — директора МУП «ИСК» Альберта Мусифуллина. «Башкиргражданстрой», подконтрольный Дамиру Мугинову — разрабатывает самый большой девелоперский проект «Затон-восточный», и в зоне его интересов также оказался судостроительный завод, мешающий девелоперам выйти к берегу старицы Белой. По мнению экспертов, происходящее — результат подковерной борьбы между двумя командами в уфимской мэрии. В последнее время администрацию Уфы сотрясали новости о возбуждении уголовных дел то по факту действий Александра Филиппова, то мэра Уфы Ирека Ялалова. Градоначальник даже как-то заявил журналистам, что в мэрии «выемка документов — обычный процесс». В кулуарах говорили, что обе противоборствующие группы «сливают» правоохранителям друг друга. Политолог Александр Красовский отметил, что конфликты между мэром и его заместителем, а точнее непрекращающиеся битвы за ресурс стали уже «притчей во языцех» в уфимской мэрии. — С моей точки зрения, и тот, и другой слишком много думали о своих собственных интересах, забывая о своих прямых профессиональных обязанностях, — говорит он. — Рискну предположить, что случившаяся отставка Филиппова не укрепит положения Ялалова, как это может показаться на первый взгляд. По имеющейся у меня информации, претензий к уфимскому градоначальнику у руководства республики не меньше чем к его бывшему заместителю. Что же касается Филиппова то, вполне возможно, он повторит судьбу своего предшественника Владислава Никитина, которого после отставки преследовали в уголовном порядке. В команде Александра Филиппова на условиях анонимности сообщили, что Александр Филиппов сумел «отбить» и закрепить в судах незаконность возбуждения против него уголовных дел — по факту продажи земельного участка у развлекательного комплекса «Огни Уфы» и неуплате налогов при сделке с «Автореалом». А другие подозрения правоохранителей — по незаконной раздаче бесплатных участков в микрорайоне Глумилино, сегодня также обжалуются в судах. По мнению экспертов, неудачи оперативников «прижучить» Александра Филиппова объясняются тем, что на вице-мэра работает команда высококвалифицированных юристов, «умеющих договариваться в судах». Что будет с менеджерами и чиновниками, которых Александр Филиппов привел во власть, пока неизвестно. Скорее всего, все они потеряют свои посты. Нынешняя рокировка заставила заговорить о том, кто займет пост мэра в сентябре после приведения к присяге нового состава горсовета. — Есть уверенность, что с Ялаловым контракт не продлят, — говорит человек знакомый с ситуацией. — Но Ирек Ишмухаметович уже сейчас активно проводит действия, направленные на получения контроля над будущим составом горсовета и зачисткой потенциальных конкурентов. Идут закрытые совещания. Тот же Филиппов мог претендовать на пост сити-менеджера. А лишив его рычагов влияния, лишают возможности стать мэром в сентябре. Среди возможных претендентов на пост мэра Уфы называют вице-премьера Владимира Нагорного, председателя Госкомитета по транспорту РБ Ильяса Мунирова и руководителя администрации главы Башкирии Сергея Молчанова. В любом случае, по прогнозам аналитиков, в ближайшее время замами Ирека Ялалова станут независимые от него персоны, которые до выборов и заключения контракта с новым мэром и станут руководить городом, оставив за нынешним градоначальником лишь представительские функции.