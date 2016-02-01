Уфимец создал из отечественного авто снегоуборщик, чтобы чистить каток

Но фото чудо-техники попало в социальную сеть, и теперь усовершенствованное отечественное авто стало для пользователей символом нерадивости коммунальщиков. Участники соцсетей утверждают, что в Уфе такой уникальный механизм — не единственный, еще один умелец приспособил снегоотвал на внедорожник «УАЗ» и тоже сам чистит собственный двор, не надеясь на помощь городских служб по очистке улиц от снега. Другие пользователи отмечают крепость отечественных машин — по их мнению, ни одна иномарка не выдержала бы подобной нагрузки — якобы давно бы «накрылось» сцепление, а капот и лобовое стекло пошли бы трещинами.