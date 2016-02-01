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Posted 1 февраля 2016, 17:57

Published 1 февраля 2016, 17:57

Modified 14 марта, 06:35

Updated 14 марта, 06:35

Уфимец создал из отечественного авто снегоуборщик, чтобы чистить каток

1 февраля 2016, 17:57
Создал собственными руками снегоуборщик предприимчивый уфимец, прицепив к автомобилю марки «Нива» железный ковш. Оказывается, с помощью такого скребущего устройства, правда, не имеющего подъемного механизма, житель столицы Башкирии 24-летний Андрей Селезнев уже три года очищает от снега каток во дворе в микрорайоне Зеленая Роща, неподалеку от торгового центра «Иремель».

Но фото чудо-техники попало в социальную сеть, и теперь усовершенствованное отечественное авто стало для пользователей символом нерадивости коммунальщиков. Участники соцсетей утверждают, что в Уфе такой уникальный механизм — не единственный, еще один умелец приспособил снегоотвал на внедорожник «УАЗ» и тоже сам чистит собственный двор, не надеясь на помощь городских служб по очистке улиц от снега. Другие пользователи отмечают крепость отечественных машин — по их мнению, ни одна иномарка не выдержала бы подобной нагрузки — якобы давно бы «накрылось» сцепление, а капот и лобовое стекло пошли бы трещинами.

— Чищу каток три года и ни сцепление, ни другие механизмы не пострадали, — с гордостью говорит рационализатор Андрей Селезнев, переоборудовавший свою «Ниву» на пользу уфимцам.

Андрей — выпускник Уфимского авиационного университета, а механизм собирал вместе с братом, с которым пока и работает администратором на катке.

Между тем, в Уфе городские власти отказываются очищать дворовые катки, так как считают, что это обязанность самих горожан.

#Общество#Новости
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