Уфимец создал из отечественного авто снегоуборщик, чтобы чистить каток

Posted 1 февраля 2016, 17:57
Published 1 февраля 2016, 17:57
Modified 14 марта, 06:35
Updated 14 марта, 06:35
Но фото чудо-техники попало в социальную сеть, и теперь усовершенствованное отечественное авто стало для пользователей символом нерадивости коммунальщиков. Участники соцсетей утверждают, что в Уфе такой уникальный механизм — не единственный, еще один умелец приспособил снегоотвал на внедорожник «УАЗ» и тоже сам чистит собственный двор, не надеясь на помощь городских служб по очистке улиц от снега. Другие пользователи отмечают крепость отечественных машин — по их мнению, ни одна иномарка не выдержала бы подобной нагрузки — якобы давно бы «накрылось» сцепление, а капот и лобовое стекло пошли бы трещинами.
— Чищу каток три года и ни сцепление, ни другие механизмы не пострадали, — с гордостью говорит рационализатор Андрей Селезнев, переоборудовавший свою «Ниву» на пользу уфимцам.
Андрей — выпускник Уфимского авиационного университета, а механизм собирал вместе с братом, с которым пока и работает администратором на катке.
Между тем, в Уфе городские власти отказываются очищать дворовые катки, так как считают, что это обязанность самих горожан.