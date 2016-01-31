Уфимцы сумели остановить строительство жилого дома на детской площадке

Posted 31 января 2016, 18:00
Published 31 января 2016, 18:00
Modified 14 марта, 06:35
Updated 14 марта, 06:35
И уже в минувшую пятницу членов инициативной группы пригласили в городскую администрацию, где они и рассказали о недоверии к законности нового строительства. Мэр Уфы Ирек Ялалов заверил граждан, что возведение нового дома уже приостановлено.
— В целях соблюдения баланса интересов всех сторон, будет проведена дополнительная проверка всего комплекса документов на соответствие требованиям законодательства, — сообщает городская пресс-служба.
Член инициативной группы противников застройки Сергей Балабанов говорит, что пока напряжение у людей остается, так как бетонные блоки и заборы находятся на прежнем месте.
— Мы очень надеемся, что стройку признают незаконной, — говорит г-н Балабанов. — Ситуация пока до конца не ясна, но время покажет. Надеюсь, что результат все же будет положительный.
Мы будем следить за развитием событий.