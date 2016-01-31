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Posted 31 января 2016, 18:00

Published 31 января 2016, 18:00

Modified 14 марта, 06:35

Updated 14 марта, 06:35

Уфимцы сумели остановить строительство жилого дома на детской площадке

31 января 2016, 18:00
Жителям домов № 10/2 по ул. Бехтерева и № 5/1 по улице Менделеева удалось привлечь внимание городских властей к проблеме точечной застройки, возводимой рядом с их жильем. Напомним, неделю назад жители Кировского района Уфы провели народный сход, на котором подписали обращение главе республики с просьбой остановить возведение 17-этажки на детской площадке.

И уже в минувшую пятницу членов инициативной группы пригласили в городскую администрацию, где они и рассказали о недоверии к законности нового строительства. Мэр Уфы Ирек Ялалов заверил граждан, что возведение нового дома уже приостановлено.

— В целях соблюдения баланса интересов всех сторон, будет проведена дополнительная проверка всего комплекса документов на соответствие требованиям законодательства, — сообщает городская пресс-служба.

Член инициативной группы противников застройки Сергей Балабанов говорит, что пока напряжение у людей остается, так как бетонные блоки и заборы находятся на прежнем месте.

— Мы очень надеемся, что стройку признают незаконной, — говорит г-н Балабанов. — Ситуация пока до конца не ясна, но время покажет. Надеюсь, что результат все же будет положительный.

Мы будем следить за развитием событий.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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