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Posted 18 января 2016, 10:17

Published 18 января 2016, 10:17

Modified 14 марта, 06:35

Updated 14 марта, 06:35

Тепловые сети в нескольких городах Башкирии отдадут в многолетнюю аренду

18 января 2016, 10:17
Правительство республики готовит предложение потенциальным концессионерам по аренде коммунальной инфраструктуры. Заместитель премьер-министра Башкирии Владимир Нагорный пояснил, что ранее из 25 заключенных договоров в 20 случаях подавалась одна заявка, теми же, кто и эксплуатировал имущество. Однако сейчас власти намерены переписать правила игры и поровну разделить риски за срыв сделки.

Из ныне обсуждаемых соглашений — тепловые сети в четырех городах, таких как Дюртюли и Белебей. Контрактом интересуется «Газпромбанк энергоэффективность».

— Процесс сложный, потому что концессионеры пытаются всю ответственность за исполнение контракта переложить на правительство, хотя мы считаем, что риски должны нести совместно обе стороны, — пояснил г-н Нагорный.

Сегодня коммунальные сети в основном эксплуатируют муниципальные унитарные предприятия. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис считает, что с этой практикой пора заканчивать, так как велик риск намеренного банкротства таких предприятий. К 2020 году восемьдесят процентов унитарных предприятий будут переданы в концессию.

— МУП копит убытки, ему грозит банкротство, — говорит он. — Через процедуру банкротства публичная инфраструктура — трубы, котельные, насосные, могут уйти в непонятные руки. А при концессии запрещается частная собственность, это имущество — муниципальное. Приходит оператор управлять. И если он получил дефолт, начал банкротиться, у города имущество всегда в руках, он заменил концессионера и продолжил работу. А если это МУП не отдавший кредит, взятый под залог, имущество пойдет с молотка.

Правительство создало список неэффективных коммунальных предприятий, которыми хотят заинтересовать концессионеров. К депрессивным относят теплосети Янаула, Баймака и Межгорья.

Так же г-н Нагорный сообщил, что зимой региональное правительство объявит конкурс по трем концессионным «дорожным» проектам: тоннель под парком Лесоводов, строительство дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск и развертывание сети камер фотофиксации нарушении дорожного движения.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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