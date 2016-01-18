Тепловые сети в нескольких городах Башкирии отдадут в многолетнюю аренду

— МУП копит убытки, ему грозит банкротство, — говорит он. — Через процедуру банкротства публичная инфраструктура — трубы, котельные, насосные, могут уйти в непонятные руки. А при концессии запрещается частная собственность, это имущество — муниципальное. Приходит оператор управлять. И если он получил дефолт, начал банкротиться, у города имущество всегда в руках, он заменил концессионера и продолжил работу. А если это МУП не отдавший кредит, взятый под залог, имущество пойдет с молотка.