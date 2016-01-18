Тепловые сети в нескольких городах Башкирии отдадут в многолетнюю аренду

Posted 18 января 2016, 10:17
Published 18 января 2016, 10:17
Modified 14 марта, 06:35
Updated 14 марта, 06:35
Из ныне обсуждаемых соглашений — тепловые сети в четырех городах, таких как Дюртюли и Белебей. Контрактом интересуется «Газпромбанк энергоэффективность».
— Процесс сложный, потому что концессионеры пытаются всю ответственность за исполнение контракта переложить на правительство, хотя мы считаем, что риски должны нести совместно обе стороны, — пояснил г-н Нагорный.
Сегодня коммунальные сети в основном эксплуатируют муниципальные унитарные предприятия. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис считает, что с этой практикой пора заканчивать, так как велик риск намеренного банкротства таких предприятий. К 2020 году восемьдесят процентов унитарных предприятий будут переданы в концессию.
— МУП копит убытки, ему грозит банкротство, — говорит он. — Через процедуру банкротства публичная инфраструктура — трубы, котельные, насосные, могут уйти в непонятные руки. А при концессии запрещается частная собственность, это имущество — муниципальное. Приходит оператор управлять. И если он получил дефолт, начал банкротиться, у города имущество всегда в руках, он заменил концессионера и продолжил работу. А если это МУП не отдавший кредит, взятый под залог, имущество пойдет с молотка.
Правительство создало список неэффективных коммунальных предприятий, которыми хотят заинтересовать концессионеров. К депрессивным относят теплосети Янаула, Баймака и Межгорья.
Так же г-н Нагорный сообщил, что зимой региональное правительство объявит конкурс по трем концессионным «дорожным» проектам: тоннель под парком Лесоводов, строительство дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск и развертывание сети камер фотофиксации нарушении дорожного движения.