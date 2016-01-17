Константин Толкачев уверен, что ответственность за страну лежит на партии власти

Posted 17 января 2016, 09:18
Published 17 января 2016, 09:18
Modified 13 марта, 14:51
Updated 13 марта, 14:51
Впрочем, эти слова можно понимать как старт публичной избирательной кампании по выборам в Госдуму 2016 года. А потому глава регионального парламента и секретарь башкирского отделения «ЕР», сразу назвал главных конкурентов «единороссов».
— Была КПРФ, но это уже не то, что раньше. Нынешние коммунисты приписывают себе заслуги предшественников, — делится мнением г-н Толкачев. — Ленина и Сталина предали, а Зюганов бежит целовать поезд с иконой Богородицы. 15 лет назад 87 процентов депутатов в Госдуме, стоявшие у истоков всех важных решений тех лет, были коммунистами.
Глава парламента пожаловался, что в то время как «единороссы» спорят при обсуждении бюджета «за каждую копейку, куда ее направить», компартия выступает против параметров годового финплана.
— Почему коммунисты голосуют против бюджета? Видимо получают где-то установку — категорически идти против, — полагает он. — То же самое с бюджетом в Госдуме. Он принимается «Единой Россией», а коммунисты, «ЛДПР» и «Справедливая Россия» — голосуют против. Они голосовали против модернизации здравоохранения, образования, выделения средств на оборону. Мы гордимся сейчас страной. Это все делалось «Единой Россией». Благодаря тому, что она имела преимущество. И бюджет фактически принимался одной партией. В ответ — массовые оскорбления и нападки на «Единую Россию».
Погрешности в доходной части бюджета и в прогнозе социально-экономического развития г-Толкачев списал на общие проблемы «в вопросах прогнозирования».
— На Западе есть целая наука — прогностика. Наши республиканские прогнозы, как и в России, далеки от абсолютизма, — говорит Константин Борисович. — При верстке бюджета исходили из стоимости нефти в 50 долларов за баррель, а сейчас она уже меньше 30 долларов. Ясно, что придется латать бюджет. Мы от нефти получаем 10 млрд рублей. Видимо снизятся поступления акцизов. Все это найдет отражения в изменениях в бюджете. Но вдруг баррель будет стоить 100 долларов, за этим и газ поднимется, вообще хорошо заживем.
Дотации и субсидии выплатят не всем, «массового подхода в оказании социальной помощи не будет». Ее получат только люди «попавшие в сложную жизненную ситуацию».
— Я, честно говоря, думаю, что и материнский капитал должен быть избирательным, — говорит спикер башкирского парламента. — Для очень большого количества людей он не имеет особой значимости.
Константин Толкачев похвалился и успехами в законотворчестве. Например, закон, известный, как «комендантский час» для детей, скопировали многие регионы.
— Что дети могут делать на улице ночью, когда им 10-12 лет? — вопрошает главный башкирский парламентарий. — С прокуратурой спорили, судились, доказали, что дети ночью должны быть дома под контролем родителей. Плохо это или хорошо, я считаю плюсов больше: детские колонии почти опустели. Было две, а сейчас одну набрать не могут, семьдесят человек сидят. Во многом этому помог «комендантский час».
Последняя законодательная новелла — борьба с бродячим скотом. В Курултае повысили штрафы за отсутствие пастухов и «вольные маршруты» выпасаемых животных.
— Как начинается осень — табунами угоняют в Казахстан. Идентифицировать сложно. Не определишь, кому принадлежит корова. И сколько несчастных случаев с авариями! — объяснил г-н Толкачев. — Неучтенный скот ходит ночью по оживленным автодорогам. Приняли закон, определи требования к прогону скота. Мы жестко ставим вопрос об обязательном маркировании животных.
В ближайшее время парламентарии ГС РБ внесут на рассмотрение Госдумы предложения по корректировке федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», принятого в 2010 году, для конкретизации «некоторых обязанностей со стороны центров микрозаймов».
— Где это видано? По тысяче процентов годовых. Люди в сложной ситуации пойдут на что угодно. А льготами центры займов пользуются, как мелкие предприятия, — сетует председатель парламента РБ. — Будем требовать лицензирования и механизма отзыва лицензии. Для этого банки должны управлять центрами микрозаймов.
К коллекторам у депутатов тоже есть претензии.
— Коллекторы подменяют правоохранительную систему, — говорит Константин Толкачев. — Есть служба судебных приставов, исполняющая судебные решения. Для чего нужны коллекторские службы? Государство расписывается в своей беспомощности? Помните эпизод, когда у пожилой женщины коллектор за долги сына отобрал корову — единственный источник дохода? Какие методы используют? Явно незаконные. Нет закона, регламентирующего деятельность коллекторов. Закон в первом чтении в Госдуме принят, но настолько сырой, что его на второе чтение же несколько лет не выносят.
Еще один пункт в законотворческой программе на зимний сезон для башкирских парламентариев — регулирование рынка управления жильем.
— Управляющие компании получили лицензии. А механизмом отзыва многие недовольны. 40 процентов жалоб депутатам — связаны с ЖКХ, — сказал г-н Толкачев. — Очень сложно вводить рыночные отношения в сферу, где доминируют естественные монополии. У нас нет выбора, у кого газ покупать, а у кого электроэнергию, у нас единые поставщики. Какой здесь рынок?
Много вопросов у общественности вызвала последняя законодательная инициатива об установлении «нижней» планки для вступления в брак в 14 лет. Однако депутаты еще при принятии скандальной поправки в Семейный Кодекс РБ утверждали, что подростки расписываются в загсах «по вынужденным обстоятельствам» уже давно, просто законодательно нужно ограничить нижний возрастной предел. До этого государству якобы приходилось закрывать глаза на то, что «в цыганских общинах десятилетних девочек замуж выдают».
— Родился ребенок — он должен иметь родителей. Государству отдавать ребенка? Для чего эту девочку, мать, лишать этого счастья? — говорит г-н Толкачев. — Мы, наоборот, защищаем права молодых матерей. Мы там назвали только два условия — беременность и рождение ребенка. Никто не хочет вникать и думать, а лишь пошуметь на этой теме.
Руководитель парламента пообещал, что будет задействован «серьезный государственный механизм» при проверке ранней любви.
— Не муниципалитеты, не районные отделы образований, а только государственный комитет юстиции, изучив всю ситуацию, и этому будет предшествовать обязательная доследственная проверка — не было ли там состава преступления, даст согласие на заключение брака под контролем органов опеки и попечительства. 180 абортов в год делается малолетними матерями. Идут на это из-за невозможности вступить в брак.
Председатель Госсобрания РБ рассказал, что до сих пор не разграничены полномочия федерального центра и республики. Зачастую российские законы дублируются республиканскими.
— До сорока процентов законов принимаются нами «в связи с приведением в соответствии с федеральным законодательством», — объясняет он. — Не должно быть сфер совместного ведения. Должна быть юрисдикция субъектов и федерального центра. В этом плане я завидую тому, как построена правовая система США. У них Конституция состоит из семи статей и 27 поправок. Если учесть, что одна вводила сухой закон, другая отменяла, сейчас действует 25 поправок.
В минувшем году так и не был востребован механизм законодательной инициативы из народа. Ни одна идея не получила завершения и не приобрела статус закона, и даже не дошла до уровня рассмотрения и проверки подписей.
— Может, мы излишне забюрократизировали процедуру? — спросил сам себя спикер парламента и пообещал пересмотреть схему подачи народных инициатив.