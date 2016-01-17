Константин Толкачев уверен, что ответственность за страну лежит на партии власти

— На Западе есть целая наука — прогностика. Наши республиканские прогнозы, как и в России, далеки от абсолютизма, — говорит Константин Борисович. — При верстке бюджета исходили из стоимости нефти в 50 долларов за баррель, а сейчас она уже меньше 30 долларов. Ясно, что придется латать бюджет. Мы от нефти получаем 10 млрд рублей. Видимо снизятся поступления акцизов. Все это найдет отражения в изменениях в бюджете. Но вдруг баррель будет стоить 100 долларов, за этим и газ поднимется, вообще хорошо заживем.