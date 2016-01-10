Автовоз, перевозивший новенькие Hyundai Solaris, опрокинулся в кювет
10 января 2016, 07:12
9 января в Белорецком районе Башкирии не удержалась на дороге фура, перевозившая новые иномарки Hyundai Solaris. Водитель автовоза не справился с управлением неподалеку от поселка Инзер – груженный машинами прицеп опрокинулся в кювет. Фото пострадавшего перевозчика опубликовали пользователи соцсетей, которые считают, что водитель легко отделался: на первый взгляд иномарки не пострадали.
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