Автовоз, перевозивший новенькие Hyundai Solaris, опрокинулся в кювет

9 января в Белорецком районе Башкирии не удержалась на дороге фура, перевозившая новые иномарки Hyundai Solaris. Водитель автовоза не справился с управлением неподалеку от поселка Инзер – груженный машинами прицеп опрокинулся в кювет. Фото пострадавшего перевозчика опубликовали пользователи соцсетей, которые считают, что водитель легко отделался: на первый взгляд иномарки не пострадали.