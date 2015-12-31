В Башкирии появился седьмой по счету госкомитет по чрезвычайным ситуациям

Posted 31 декабря 2015, 11:39
Published 31 декабря 2015, 11:39
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
Согласно документу, региональный государственный комитет по ЧС будет обеспечивать реализацию полномочий РБ в области гражданской и территориальной обороны, а также решать вопросы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, организации тушения пожаров, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах.
Фарит Гумеров ранее трудился заведующим отделом аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Башкортостана.