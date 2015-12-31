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Posted 31 декабря 2015, 11:39

Published 31 декабря 2015, 11:39

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

В Башкирии появился седьмой по счету госкомитет по чрезвычайным ситуациям

31 декабря 2015, 11:39
Глава Башкирии Рустэм Хамитов издал указ об образовании в республике еще одного Госкомитета – по чрезвычайным ситуациям. Руководить новым ведомством будет 53-летний Фарит Гумеров. В итоге в республике стало семь госкомитетов – к существующим - по тарифам, государственным заказам, торговле, строительству, предпринимательству и туризму, транспорту и дорожному хозяйству добавилась структура, в задачи которой входит ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, региональный государственный комитет по ЧС будет обеспечивать реализацию полномочий РБ в области гражданской и территориальной обороны, а также решать вопросы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, организации тушения пожаров, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах.

Фарит Гумеров ранее трудился заведующим отделом аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Башкортостана.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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