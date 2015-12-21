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Posted 21 декабря 2015, 04:54

Published 21 декабря 2015, 04:54

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Уфимских водителей проверят на наличие детских автокресел

21 декабря 2015, 04:54
Сегодня, 21 декабря в столице Башкирии стартовала операция ГИБДД «Внимание – дети!». Она продлится до 15 января – все это время автоинспекторы будут выявлять автомобили с детьми, останавливать их и проверять наличие детских автокресел. Водителей, чьи дети возрастом до 12 лет ездят в авто без удерживающих устройств, ждет штраф в 3 тысячи рублей. Кроме того, инспекторы будут читать лекции о безопасности на дорогах в детских садах и школах и напомнят водителям о том, что нужно сбавлять скорость перед зеброй.
Сегодня, 21 декабря в столице Башкирии стартовала операция ГИБДД «Внимание – дети!». Она продлится до 15 января – все это время автоинспекторы будут выявлять автомобили с детьми, останавливать их и проверять наличие детских автокресел. Водителей, чьи дети возрастом до 12 лет ездят в авто без удерживающих устройств, ждет штраф в 3 тысячи рублей. Кроме того, инспекторы будут читать лекции о безопасности на дорогах в детских садах и школах и напомнят водителям о том, что нужно сбавлять скорость перед зеброй.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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