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Posted 15 декабря 2015, 17:23

Published 15 декабря 2015, 17:23

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

Дети уфимских полицейских побывали в музее авиации

15 декабря 2015, 17:23
В рамках акции «Мой папа – полицейский летчик» дети сотрудников МВД по Республике Башкортостан совершили экскурсию по уфимскому аэропорту. Помимо детей сотрудников МВД на экскурсии также присутствовали воспитанники детского эколого-биологического центра и студенты авиационного университета, которые с большим удовольствием осмотрели музей авиации и прошли по территории уфимского аэропорта.

В рамках экскурсионной программы отдельное внимание было уделено рассказу о малоизвестной профессии летчика-полицейского и работе авиаподразделения полиции в международном аэропорту «Уфа».

Во время встречи со школьниками и студентами командир авиационного отряда специального назначения Рустам Кутлуяров рассказал о деятельности сотрудников авиаполиции, о том, как они контролируют движение автотранспорта на федеральных трассах, пресекают преступления так называемых «черных лесорубов» в труднодоступных районах республики.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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