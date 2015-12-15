Дети уфимских полицейских побывали в музее авиации

Posted 15 декабря 2015, 17:23
Published 15 декабря 2015, 17:23
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
В рамках экскурсионной программы отдельное внимание было уделено рассказу о малоизвестной профессии летчика-полицейского и работе авиаподразделения полиции в международном аэропорту «Уфа».
Во время встречи со школьниками и студентами командир авиационного отряда специального назначения Рустам Кутлуяров рассказал о деятельности сотрудников авиаполиции, о том, как они контролируют движение автотранспорта на федеральных трассах, пресекают преступления так называемых «черных лесорубов» в труднодоступных районах республики.