Дети уфимских полицейских побывали в музее авиации

Во время встречи со школьниками и студентами командир авиационного отряда специального назначения Рустам Кутлуяров рассказал о деятельности сотрудников авиаполиции, о том, как они контролируют движение автотранспорта на федеральных трассах, пресекают преступления так называемых «черных лесорубов» в труднодоступных районах республики.