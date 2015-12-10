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Posted 10 декабря 2015, 04:14

Published 10 декабря 2015, 04:14

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

В Уфе общественники распугали торговцев суррогатным алкоголем

10 декабря 2015, 04:14
В башкирской столице общественники, чиновники и полицейские провели рейд по местам торговли нелегальным алкоголем. Проверка прошла по трем точкам, которые определили по жалобам жителей. Так, в одном из гаражей в Сипайлово был организован пункт прима металлолома и макулатуры – рассчитывались там чаще всего спиртосодержащими настойкам или разливной водкой.

Заметив общественников, хозяева гаража быстро закрылись. Сорвалась и проверка магазина «Товары из Казахстана» на улице Бикбая. Накануне вечером одна из общественниц договорилась о закупке партии дешевой водки, но утром в назначенное время магазин оказался закрыт - на двери висело объявление об аренде помещения. Сегодня рынок суррогатного алкоголя сильно разросся и продолжает расти с каждым годов. За девять месяцев этого года в Башкирии было зарегистрировано больше 1300 отравлений контрафактной выпивкой. При этом человеку не обязательно выпить именно дешевой водки – это быть и «элитный» виски. И даже если гражданин не попадет в больницу после употребления такого горячительного, то вредные примеси будут накапливаться в организме постепенно, вызывая необратимые нарушения работы внутренних органов. Примечательно, что сегодня минимальная цена на пол-литровую бутылку водки – 185 рублей. При соблюдении всех стандартов производства «промышленный» алкоголь не может стоить меньше. Но привозимая из Казахстана нелегальная водка стоит 80-90 рублей, а коньяк продается по цене 100-200 рублей за бутылку. Чтобы не нарваться на подделку, покупателям не стоит экономить на алкогольных напитках, а покупать их надо только в официальных точках продаж, которые имеют лицензию на продажу соответствующей продукции.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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