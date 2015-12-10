В Уфе общественники распугали торговцев суррогатным алкоголем

Заметив общественников, хозяева гаража быстро закрылись. Сорвалась и проверка магазина «Товары из Казахстана» на улице Бикбая. Накануне вечером одна из общественниц договорилась о закупке партии дешевой водки, но утром в назначенное время магазин оказался закрыт - на двери висело объявление об аренде помещения. Сегодня рынок суррогатного алкоголя сильно разросся и продолжает расти с каждым годов. За девять месяцев этого года в Башкирии было зарегистрировано больше 1300 отравлений контрафактной выпивкой. При этом человеку не обязательно выпить именно дешевой водки – это быть и «элитный» виски. И даже если гражданин не попадет в больницу после употребления такого горячительного, то вредные примеси будут накапливаться в организме постепенно, вызывая необратимые нарушения работы внутренних органов. Примечательно, что сегодня минимальная цена на пол-литровую бутылку водки – 185 рублей. При соблюдении всех стандартов производства «промышленный» алкоголь не может стоить меньше. Но привозимая из Казахстана нелегальная водка стоит 80-90 рублей, а коньяк продается по цене 100-200 рублей за бутылку. Чтобы не нарваться на подделку, покупателям не стоит экономить на алкогольных напитках, а покупать их надо только в официальных точках продаж, которые имеют лицензию на продажу соответствующей продукции.