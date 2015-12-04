В Башкирии адвокат-мошенник хотел заработать на родных подсудимого 1,5 миллиона

Как только Насртдинов узнал, что в Нефтекамске суд рассматривает уголовное дело о приготовлении к незаконному обороту наркотиков, то решил заработать на доверии родственников обвиняемого. 9 ноября мошенник встретился с сестрой подсудимого и заверил, что сможет договориться с судьей о назначении по другой статье менее трех лет заключения, или же по инкриминируемой, но не более четырех лет. При этом адвокат соврал, что основная часть денег уйдет как раз на решение вопроса, хотя на самом деле собирался забрать себе всю сумму.