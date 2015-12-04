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Posted 4 декабря 2015, 05:00

Published 4 декабря 2015, 05:00

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

В Башкирии адвокат-мошенник хотел заработать на родных подсудимого 1,5 миллиона

4 декабря 2015, 05:00
В отношении адвоката из Калининского районного филиала Башкирской коллегии адвокатов Алмаза Насртдинова возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». По материалам дела, 35-летний адвокат обещал за полтора миллиона рублей решить вопрос о смягчении приговора клиенту.

Как только Насртдинов узнал, что в Нефтекамске суд рассматривает уголовное дело о приготовлении к незаконному обороту наркотиков, то решил заработать на доверии родственников обвиняемого. 9 ноября мошенник встретился с сестрой подсудимого и заверил, что сможет договориться с судьей о назначении по другой статье менее трех лет заключения, или же по инкриминируемой, но не более четырех лет. При этом адвокат соврал, что основная часть денег уйдет как раз на решение вопроса, хотя на самом деле собирался забрать себе всю сумму.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе Следственного комитета республики, 25 ноября стороны заключили фиктивное соглашение на 100 тысяч рублей о защите обвиняемого. Тут же Насртдинов написал расписку о получении оставшегося 1,4 миллиона под видом внесения в кассу адвокатской коллегии и составил акт приема-передачи первой части оплаты в 650 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ республики задержали мошенника при получении денег. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

#Происшествия#Новости
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