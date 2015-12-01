Через три месяца в Уфе появятся два десятка новых остановок

На сайте госзакупок появилась заявка на установку в башкирской столице 21 остановки. На эти цели из бюджета Уфы выделят 2,8 миллиона рублей. До конца 28 февраля 2016 года планируется оборудовать остановочными павильонами улицы: Губайдуллина, Большую Гражданскую, Злобина, Айскую и Менделеева. Появятся остановочные навесы также на улицах Коммунистической, Комарова, Первомайской, Сочинской, Бакалинской, Ленина, Аксакова, Радищева, Октябрьской революции и на проспекте Октября. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 декабря.

На сайте госзакупок появилась заявка на установку в башкирской столице 21 остановки. На эти цели из бюджета Уфы выделят 2,8 миллиона рублей. До конца 28 февраля 2016 года планируется оборудовать остановочными павильонами улицы: Губайдуллина, Большую Гражданскую, Злобина, Айскую и Менделеева. Появятся остановочные навесы также на улицах Коммунистической, Комарова, Первомайской, Сочинской, Бакалинской, Ленина, Аксакова, Радищева, Октябрьской революции и на проспекте Октября. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 декабря.