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Posted 1 декабря 2015, 11:50

Published 1 декабря 2015, 11:50

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Через три месяца в Уфе появятся два десятка новых остановок

1 декабря 2015, 11:50
На сайте госзакупок появилась заявка на установку в башкирской столице 21 остановки. На эти цели из бюджета Уфы выделят 2,8 миллиона рублей. До конца 28 февраля 2016 года планируется оборудовать остановочными павильонами улицы: Губайдуллина, Большую Гражданскую, Злобина, Айскую и Менделеева. Появятся остановочные навесы также на улицах Коммунистической, Комарова, Первомайской, Сочинской, Бакалинской, Ленина, Аксакова, Радищева, Октябрьской революции и на проспекте Октября. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 декабря.
На сайте госзакупок появилась заявка на установку в башкирской столице 21 остановки. На эти цели из бюджета Уфы выделят 2,8 миллиона рублей. До конца 28 февраля 2016 года планируется оборудовать остановочными павильонами улицы: Губайдуллина, Большую Гражданскую, Злобина, Айскую и Менделеева. Появятся остановочные навесы также на улицах Коммунистической, Комарова, Первомайской, Сочинской, Бакалинской, Ленина, Аксакова, Радищева, Октябрьской революции и на проспекте Октября. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 декабря.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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