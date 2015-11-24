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Posted 24 ноября 2015, 07:09

Published 24 ноября 2015, 07:09

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

В Уфе мужчина утюгом проломил череп малознакомому собутыльнику

24 ноября 2015, 07:09
На днях в полицию Октябрьского района Уфы поступило сообщение о госпитализации 44-летнего мужчины. Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД республики, потерпевший пришел в гости к бывшей супруге. Сначала он выпивал вместе с экс-возлюбленной, но вскоре ему захотелось мужского застолья, и он пошел гулять по общежитию в поисках подходящей компании. Этажом ниже его пригласил к себе в комнату мужчина, и новоиспеченные друзья начали отмечать знакомство. В разгар вечера между собутыльниками началась ссора, и хозяин, недолго думая, ударил нового друга утюгом по голове. В результате потерпевший попал в больницу с ушибом головного мозга средней степени и переломом основания черепа. А в отношении вспыльчивого хозяина комнаты сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На днях в полицию Октябрьского района Уфы поступило сообщение о госпитализации 44-летнего мужчины. Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД республики, потерпевший пришел в гости к бывшей супруге. Сначала он выпивал вместе с экс-возлюбленной, но вскоре ему захотелось мужского застолья, и он пошел гулять по общежитию в поисках подходящей компании. Этажом ниже его пригласил к себе в комнату мужчина, и новоиспеченные друзья начали отмечать знакомство. В разгар вечера между собутыльниками началась ссора, и хозяин, недолго думая, ударил нового друга утюгом по голове. В результате потерпевший попал в больницу с ушибом головного мозга средней степени и переломом основания черепа. А в отношении вспыльчивого хозяина комнаты сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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