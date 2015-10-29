У ВК «Урал» за долги заберут клубный автобус и автомобили руководства

– Для команды особых изменений в связи с банкротством нет. «Урал» по-прежнему, несмотря на эти юридические дела, выступает в суперлиге и готовится к тому, чтобы начать юбилейный 20-й сезон в элитном дивизионе, – пояснил пресс-секретарь клуба Максим Никерин. – Юридически мы сейчас ПСВК «Урал» – профессиональный спортивный волейбольный клуб. Что касается «Северных амуров», это наша самая юная команда, которая будет готовить кадры для молодёжного состава «Урала», основанная на базе БГПУ. Ребята выступают в чемпионате республики.