mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября 2015, 18:08

Published 29 октября 2015, 18:08

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

У ВК «Урал» за долги заберут клубный автобус и автомобили руководства

29 октября 2015, 18:08
В январе запланирован второй аукцион по продаже имущества обанкротившегося волейбольного клуба «Урал». На торги выставлена квартира в центре Уфы, два автомобиля «Тойота», клубный автобус, а также мебель, оргтехника, медоборудование, музыкальные инструменты, одежда, дебиторская задолженность. За все клуб намерен получить почти 10 млн рублей.

Напомним, ВК «Урал» признан банкротом. Предполагается, что будет создан новый волейбольный клуб, который назовут «Северные амуры».

В мае этого года, по версии государственной инспекции труда, ВК «Урал» возглавил антирейтинг работодателей: 160 сотрудникам здесь задолжали больше 34,4 млн рублей.

Несмотря на банкротство, «Урал» по-прежнему играет в Суперлиге.

– Для команды особых изменений в связи с банкротством нет. «Урал» по-прежнему, несмотря на эти юридические дела, выступает в суперлиге и готовится к тому, чтобы начать юбилейный 20-й сезон в элитном дивизионе, – пояснил пресс-секретарь клуба Максим Никерин. – Юридически мы сейчас ПСВК «Урал» – профессиональный спортивный волейбольный клуб. Что касается «Северных амуров», это наша самая юная команда, которая будет готовить кадры для молодёжного состава «Урала», основанная на базе БГПУ. Ребята выступают в чемпионате республики.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика