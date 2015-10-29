У ВК «Урал» за долги заберут клубный автобус и автомобили руководства

Posted 29 октября 2015, 18:08
Published 29 октября 2015, 18:08
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
Напомним, ВК «Урал» признан банкротом. Предполагается, что будет создан новый волейбольный клуб, который назовут «Северные амуры».
В мае этого года, по версии государственной инспекции труда, ВК «Урал» возглавил антирейтинг работодателей: 160 сотрудникам здесь задолжали больше 34,4 млн рублей.
Несмотря на банкротство, «Урал» по-прежнему играет в Суперлиге.
– Для команды особых изменений в связи с банкротством нет. «Урал» по-прежнему, несмотря на эти юридические дела, выступает в суперлиге и готовится к тому, чтобы начать юбилейный 20-й сезон в элитном дивизионе, – пояснил пресс-секретарь клуба Максим Никерин. – Юридически мы сейчас ПСВК «Урал» – профессиональный спортивный волейбольный клуб. Что касается «Северных амуров», это наша самая юная команда, которая будет готовить кадры для молодёжного состава «Урала», основанная на базе БГПУ. Ребята выступают в чемпионате республики.
Дмитрий КОЛПАКОВ.