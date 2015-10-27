В Уфе обсудят перспективы развития негосударственной сферы безопасности

29-30 октября в столице Башкирии состоится вторая международная конференция «Состояние и перспективы развития негосударственной сферы безопасности на современном этапе». В столицу Башкирии съедутся специалисты в области охранного бизнеса из Москвы, Ульяновска, Самары, Перми, Владивостока, Краснодара, Абакана и других городов. Участники обсудят современные технологии охраны и безопасности, проблемы развития негосударственной безопасности в дружественных странах, вопросы государственно-частного партнерства в области безопасности.

На повестке дня секционных заседаний вопросы развития государственно-частного партнерства в региональных и муниципальных программах «Безопасный город (регион)»; участие негосударственных структур в сфере оказания услуг по обеспечению безопасности транспорта и перспективы разработки единых модельных законодательных актов в сфере охраны и безопасности для стран Евразийского экономического союза. На форуме также обсудят Концепцию формирования устойчивого развития негосударственной (частной) сферы безопасности, разработанную экспертами Независимого научного фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития».