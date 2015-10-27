В Уфе обсудят перспективы развития негосударственной сферы безопасности

Posted 27 октября 2015, 10:11
Published 27 октября 2015, 10:11
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
На повестке дня секционных заседаний вопросы развития государственно-частного партнерства в региональных и муниципальных программах «Безопасный город (регион)»; участие негосударственных структур в сфере оказания услуг по обеспечению безопасности транспорта и перспективы разработки единых модельных законодательных актов в сфере охраны и безопасности для стран Евразийского экономического союза.
На форуме также обсудят Концепцию формирования устойчивого развития негосударственной (частной) сферы безопасности, разработанную экспертами Независимого научного фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития».