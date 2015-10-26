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В Башкирии мать, не платившую алименты своим дочерям, упекли за решетку

26 октября 2015, 10:59
В Чекмагушевском районе Башкортостана проведет четыре месяца в колонии-поселении нерадивая мать, бросившая своих дочерей 4 и 11 лет. Дети мамаши, любящей заложить за воротник, воспитывались в приемной семье, а суд, в 2012 году лишив даму родительских прав, заставил ее платить алименты брошенным сироткам. Но горе-родительница вела асоциальный образ жизни, распивая спиртные напитки и гуляя с кавалерами, и денег девочкам не перечисляла. Всего женщина задолжала своим отпрыскам 470 тысяч рублей.

Ранее суд уже наказывал мать-кукушку за неуплату алиментов исправительными работами. Но сельчанка, отбыв наказание, никаких выводов не сделала и вновь принялась вести разгульный образ жизни. Во второй раз, когда бессовестная мать снова попала под суд за нежелание содержать своих дочерей, служители Фемиды не стали с ней церемониться и приговорили к реальному лишению свободы в колонии-поселении. Злостная алиментщица проведет за колючей проволокой четыре месяца, но не факт, что сделает выводы и станет заботливой матерью.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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