В Башкирии мать, не платившую алименты своим дочерям, упекли за решетку

Ранее суд уже наказывал мать-кукушку за неуплату алиментов исправительными работами. Но сельчанка, отбыв наказание, никаких выводов не сделала и вновь принялась вести разгульный образ жизни. Во второй раз, когда бессовестная мать снова попала под суд за нежелание содержать своих дочерей, служители Фемиды не стали с ней церемониться и приговорили к реальному лишению свободы в колонии-поселении. Злостная алиментщица проведет за колючей проволокой четыре месяца, но не факт, что сделает выводы и станет заботливой матерью.