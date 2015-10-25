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Законодатели расширили список деятельности, подпадающей под налоговые каникулы

25 октября 2015, 21:40
Госсобрание Башкирии расширило список предпринимательской деятельности, на которую распространяются налоговые каникулы. Если ранее стоимость патента обнулили для 21 вида бизнеса, то теперь, по словам министра финансов РБ Риды Субханкуловой, налоговые каникулы охватывают 48 видов предпринимательской деятельности. Отныне нулевая ставка распространяется на бытовые, обрядово-ритуальные услуги, похоронный бизнес и салоны красоты.

Патентная система появилась в Башкирии в 2012 году. За патент вносится годовой платеж, исчисляемый от так называемого размера «потенциально-возможного годового дохода». В каждом случае он разный.

Также законодатели намерены включить в патентную систему 16 новых видов бизнеса, расширив список с 47 до 63 предпринимательских дел, таких как организация общепита, выпаса скота, IT-услуг и многое другое. Размер потенциально-возможного годового дохода по 14 пунктам установлен в 270 тысяч рублей. По четырем видам - за выпас скота, заготовки лекарственных растений, услуги переводчика и уход за престарелыми, по мнению законодателей, коммерсант может выручить только 100 тысяч рублей в год.

270 тысяч рублей, как утверждает г-жа Субханкулова, это сопоставимая нагрузка, если бы применялся единый налог на вмененный доход.

Кроме этого, региональные парламентарии установили коэффициенты потенциально-возможного годового дохода. До этого по всей республике, за исключением Уфы, этот коэфициент составлял 1,0. Теперь регион условно разделили на четыре зоны.

В Уфе установлен самый высокий коэффициент – 1,3. Собственно, для столицы Башкирии он не изменился.

В Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, Белорецком и Туймазинском районах – 1,0.

В Кумертау, Сибае, Баймакском, Белебеевском, Бирском, Дюртюлинском, Иглинском, Ишимбайском, Кармаскалинском, Мелеузовском, Уфимском, Учалинском, Чишминском районах – 0,9.

Во всех остальных городах и районах – 0,8.

Это означает, что уфимский коммерсант, например, занимающийся ремонтом компьютеров, должен государству 351 тысячу рублей в год (по формуле – 270 000 х 1,3 = 351 тысяча рублей).

Также депутаты перепишут сумму потенциального годового дохода по аренде недвижимости. Так, для жилых и нежилых помещений, дач, земли – она составит три тысячи рублей за квадратный метр. Для сдачи нежилой недвижимости – пять тысяч рублей за «квадрат». Ранее потенциальную годовую выручки считали за единицу объекта – жилое 100 тысяч рублей, нежилое – 1 млн рублей в год.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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