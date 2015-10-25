Законодатели расширили список деятельности, подпадающей под налоговые каникулы

Также законодатели намерены включить в патентную систему 16 новых видов бизнеса, расширив список с 47 до 63 предпринимательских дел, таких как организация общепита, выпаса скота, IT-услуг и многое другое. Размер потенциально-возможного годового дохода по 14 пунктам установлен в 270 тысяч рублей. По четырем видам - за выпас скота, заготовки лекарственных растений, услуги переводчика и уход за престарелыми, по мнению законодателей, коммерсант может выручить только 100 тысяч рублей в год.