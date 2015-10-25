Законодатели расширили список деятельности, подпадающей под налоговые каникулы

Патентная система появилась в Башкирии в 2012 году. За патент вносится годовой платеж, исчисляемый от так называемого размера «потенциально-возможного годового дохода». В каждом случае он разный.
Также законодатели намерены включить в патентную систему 16 новых видов бизнеса, расширив список с 47 до 63 предпринимательских дел, таких как организация общепита, выпаса скота, IT-услуг и многое другое. Размер потенциально-возможного годового дохода по 14 пунктам установлен в 270 тысяч рублей. По четырем видам - за выпас скота, заготовки лекарственных растений, услуги переводчика и уход за престарелыми, по мнению законодателей, коммерсант может выручить только 100 тысяч рублей в год.
270 тысяч рублей, как утверждает г-жа Субханкулова, это сопоставимая нагрузка, если бы применялся единый налог на вмененный доход.
Кроме этого, региональные парламентарии установили коэффициенты потенциально-возможного годового дохода. До этого по всей республике, за исключением Уфы, этот коэфициент составлял 1,0. Теперь регион условно разделили на четыре зоны.
В Уфе установлен самый высокий коэффициент – 1,3. Собственно, для столицы Башкирии он не изменился.
В Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, Белорецком и Туймазинском районах – 1,0.
В Кумертау, Сибае, Баймакском, Белебеевском, Бирском, Дюртюлинском, Иглинском, Ишимбайском, Кармаскалинском, Мелеузовском, Уфимском, Учалинском, Чишминском районах – 0,9.
Во всех остальных городах и районах – 0,8.
Это означает, что уфимский коммерсант, например, занимающийся ремонтом компьютеров, должен государству 351 тысячу рублей в год (по формуле – 270 000 х 1,3 = 351 тысяча рублей).
Также депутаты перепишут сумму потенциального годового дохода по аренде недвижимости. Так, для жилых и нежилых помещений, дач, земли – она составит три тысячи рублей за квадратный метр. Для сдачи нежилой недвижимости – пять тысяч рублей за «квадрат». Ранее потенциальную годовую выручки считали за единицу объекта – жилое 100 тысяч рублей, нежилое – 1 млн рублей в год.
Дмитрий КОЛПАКОВ.