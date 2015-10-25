В Башкирии может появиться кумыс из молока зебры и скоростная трасса в Челябинск

– Сегодня неоднократно говорилось о том, что для бизнеса внутри стран ШОС и БРИКС надо снять все барьеры – визы, разрешения и прочие сложности, которые на сегодняшний день существуют, заметил он. – Это очень сложная задача, поскольку каждая страна, с одной стороны, сохраняет свой суверенитет, экономическое поле, но, с другой стороны, понимает, что если мы не «разошьем» эти проблемы, то торговля просто-напросто не будет расти. На сегодняшний день логистические центры помогают преодолевать этот разрыв.