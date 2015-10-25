В Башкирии может появиться кумыс из молока зебры и скоростная трасса в Челябинск

Посмотреть на Лимпопо
На площадке уфимского форума собралось свыше полутора тысяч участников – представители органов государственной власти и деловых кругов 51 региона Российской Федерации и двадцати иностранных государств, в том числе Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Афганистана, Пакистана, Великобритании, Канады, Турции, Уганды, Италии, Сербии, Австрии, Мальты, Монголии, Украины.
По словам главы Торгово-промышленной палаты РБ Юрия Пустовгарова, интерес к этому событию оказался настолько велик, что за неделю до начала форума «пришлось прекратить регистрацию делегатов».
По мнению главы Башкирии Рустэма Хамитова, участие бизнесменов со всего мира в круглых столах, а также общение в формате «народной дипломатии» с глазу на глаз принесет хороший эффект.
– Востребована будет эта площадка – пожалуйста, раз в год будем предоставлять её для того, чтобы малый бизнес нашей страны и зарубежных стран здесь встречался, налаживал отношения, формировал новые контакты, находил друг друга, - сказал г-н Хамитов.
Г-н Пустовгаров полагает, что эффект такой востребованности связан с недавним проведением в Уфе саммитов ШОС и БРИКС, которые и создали популярность республике и теперь регион «получает дивиденды».
- К нам едут искать новые форматы отношений, - рассказал Юрий Леонидович. – Проведение масштабного политического события в июле этого года создало нам хорошую репутацию, а бизнес делают там, где есть компетенции и проходят важные процессы.
Напомним, формат форума R2R (region to region) предложил руководитель республики Рустэм Хамитов на заседании Делового Совета БРИКС в Бразилии в 2014 году. В диалоге в Уфе участвовали не только отдельные предприниматели или компании, но и целые отдельные регионы, районы, провинции стран ШОС и БРИКС, налаживая деловое сотрудничество напрямую, без посредничества центра.
- Я поулыбался, когда узнал, что к нам едет губернатор провинции Лимпопо, про которую мы все знали из сказки Корнея Чуковского, - рассказывает г-н Пустовгаров. – А оказывается, что и в Южной Африке хотят делать с нами бизнес.
Сам же премьер провинции Лимпопо Южно-Африканской республики Чупа Стенли Матабата на открытии форума буквально весь светился от счастья – так ему понравилась наша страна. Он предложил организовать совместный проект по развитию туризма.
- У ЮАР есть лидер правящей партии, который в свое время посетил Россию и сказал, что побывал в новом раю, - говорит г-н Матабата. - И я ощутил то же чувство. У нас есть национальные парки с красивой природой и различными африканскими животными. Мы в Уфе для того, что бы протянуть руку дружбы и пригласить вас развивать с нами совместный туристический бизнес.
Чупа Стенли Матабата рассказал, что в Башкирии впервые попробовал кумыс, который ему «очень понравился».
- В Южной Африке много одомашненных и диких лошадей, зебр, - сказал премьер сказочной для россиян провинции. - Думаю, что если сделать кумыс из молока зебры, то он будет ещё вкуснее. Можно посмотреть, как использовать ваши технологии у нас.
Губернатор провинции Белуджистан Исламской республики Пакистан Мухаммад Хан Ачакзай также прибыл в Россию впервые, однако считает, что РФ и Пакистан – добрые соседи.
- Это мой первый визит в Россию, - говорит г-н Ачказай. - Можно сказать, что Россия наш сосед, так как мы все живем на одном континенте и на одной земле. В Пакистане есть кобальт, графит, мрамор и газ. Так же в нашей провинции длинная береговая линия, что позволяет производить морепродукты в должном объеме. И мы ждем точек соприкосновения с башкирским бизнесом.
Исполнение мечты
Как утверждает Юрий Пустовгаров, «бизнеса не бывает без политики».
- В глазах всего мира Башкирия сумела провести на хорошем уровне масштабное политическое мероприятие – саммиты ШОС и БРИКС, - говорит он. – Понятно, что теперь наша задача капитализировать это событие. Фактически ежедневно в Торгово-промышленной палате РБ идут переговоры с инвесторами, желающими приземлить свое производство на территории Башкортостана. Когда спрашиваешь, откуда такое желание работать в Уфе, отвечают: «После проведения у вас саммитов ШОС и БРИКС».
Прибывший на форум губернатор Челябинской области Борис Дубровский по-хорошему позавидовал Уфе и отметил, что организация международного события в столице Башкортостана оказалась на высоком уровне.
- Наша делегация надеется здесь перенять опыт и дотянуть Челябинск до такой же планки, чтобы наш город тоже смог реализовывать такие мега-проекты, - заявил Борис Александрович.
Во время форума руководители двух уральских старопромышленных регионов – Башкирии и Челябинской области рассказали о совместных проектах в области логистики, в том числе направленных на сотрудничество с Китайской народной республикой.
Как заметил глава Башкирии Рустэм Хамитов, основная проблема, с которой столкнулись предприниматели стран ШОС и БРИКС, желающие вести бизнес за рубежом, – отсутствие согласованности в нормативной базе.
– Нам надо гармонизировать законодательство, снимать административные барьеры, - подчеркнул он. – Нам нужна общая «нормативка». Там мы очень сильно теряем время и силы, потому что отсутствуют единообразные подходы к международной торговле, оформлению документов, разрешительной документации, нормативным документам на качество продукции или продуктов питания. Нужна работа по гармонизации такого рода подходов и законодательства. Это звучит скучно, но на самом деле это главная проблема, не решив которую, мы дальше двигаться не сможем.
По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, решить проблемы «дефектов взаимоотношений», тех барьеров, которые возникают сегодня между предпринимателями из разных стран, помогут конкретные переговоры, в том числе и на уфимском форуме.
– А потом очевидно необходимо выходить на верхние уровни, на которых эти вопросы могут решаться, – сказал он. – В принципе, это не должно нас сегодня останавливать в процессах формирования живых экономических связей. На это мы всегда будем нацелены. В рамках этих контактов будем анализировать, что надо исправить, что надо довинтить, докрутить, смазать, чтобы эти колесики крутились побыстрее.
По мнению Рустэма Хамитова, основные тормоза сегодня «включаются на административных барьерах, перейти через которые очень сложно».
– Сегодня неоднократно говорилось о том, что для бизнеса внутри стран ШОС и БРИКС надо снять все барьеры – визы, разрешения и прочие сложности, которые на сегодняшний день существуют, заметил он. – Это очень сложная задача, поскольку каждая страна, с одной стороны, сохраняет свой суверенитет, экономическое поле, но, с другой стороны, понимает, что если мы не «разошьем» эти проблемы, то торговля просто-напросто не будет расти. На сегодняшний день логистические центры помогают преодолевать этот разрыв.
Один из таких центров – транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», где тесно сплелись интересы двух соседних уральских регионов. Старт проекту был дан в Уфе в мае этого года на встрече министров транспорта стран ШОС. Как отметил Борис Дубровский, на потенциал этого комплекса возлагаются достаточно серьезные надежды, поскольку у него есть логистические конкурентные преимущества, которые позволяют видеть перспективу развития.
– Этот комплекс будет принимать челноки, загруженные контейнерами с территории Китая транзитом через Казахстан, под таможенным контролем, - пояснил он. – На территории Челябинской области эти грузы будут обрабатываться различным способом – это может быть хранение или прямой перегруз на контейнеровозы – и дальше будет развозиться по адресам. Есть экономика этого процесса. Она просчитывалась, когда принималось решение о строительстве этого комплекса.
По оценке экспертов, проблем с поступлением товаров из Китая не возникнет, у специалистов есть «понимание, какая будет динамика в 2016-2017 годах».
– Гораздо сложнее вопрос экспорта, - заметил глава Челябинской области. – Это основной вопрос, над которым мы сейчас все вместе работаем, в том числе с нашими соседями, друзьями и партнерами – с Республикой Башкортостан. Первое, что приходит в голову и действительно востребовано китайской стороной, – это продукты питания. Это то, что есть и у нас, и в Башкортостане.
Как поведал губернатор, первый контейнер в Китайскую Народную Республику ушёл успешно.
– Это был опытный контейнер, в котором был некий микс из различных продуктов, производимых на территории Челябинской области, - сообщил он.
В ноябре российская сторона намерена отправиться в Пекин и Урумчи на поиск заинтересованных бизнес-партнеров, которые займутся обратной загрузкой контейнеров и созданием грузовой базы, которая позволит этому комплексу развиваться более эффективно.
– Мы все хорошо понимаем, что логистический комплекс – это услуга, сервис, который может обеспечить хорошее конкурентное преимущество тому товару, который двигается по такому экономически целесообразному пути, - отметил г-н Дубровский.
Борис Дубровский также заметил, что сегодня Китай из потребителя ресурсов превращается в поставщика, поэтому российским регионам «нельзя спать».
– Нужно развивать свою экономику, машиностроительный комплекс, чтобы составить им реальную партнерскую конкуренцию, которая позволит нам устойчиво чувствовать себя на этом конкурентном рынке, - сказал он.
Также Борис Дубровский предложил создать высокоскоростной «Уральский треугольник» – трассу между Екатеринбургом, Уфой и Челябинском.
– У нас есть мечта. Мы включились в проект высокоскоростного пути, соединившего Екатеринбург и Челябинск, – сообщил он. – Тут у меня возникла такая импровизация: не мешает нам подумать о такой трассе и с Уфой, и замкнуть этот треугольник – Екатеринбург, Челябинск и Уфа. Тогда получится резервация, которая объединит более десяти миллионов жителей.
Рустэм Хамитов поддержал эту идею.
По словам г-на губернатора, он реально оценивает возможности, которые открыл перед Челябинской областью форум малого и среднего бизнеса в Уфе.
– Я понимаю для себя так, что если 15-20 живых контактов возникнет в результате этого форума - это будет очень хорошо, а если два-три предприятия придут, начнут общаться и работать на регион, я посчитал бы итоги достаточно высокими, - сообщил он.
Чтобы не сглазить
Глава Торгово-промышленной палаты сообщил Юрий Пустовгаров, что экономические переговоры продолжатся и после завершения форума, посвященного малому бизнесу регионов.
- В ноябре мы ожидаем делегации из двух китайских провинций, - сказал он. – А если говорить о глобальных и стратегических результатах проведения ШОС и БРИКС, то Уфа и Башкирия получат несколько форумов мирового значения. Например, в 2020 году у нас пройдут всемирные игры фольклорных коллективов, а также мировой форум производителей меда. Энергетический форум, который на днях состоится в Уфе, это тоже заслуга правительства Башкирии, сумевшего воспользоваться результатами проведения ШОС и БРИКС. А в ближайшее время к нам приедут представители частного охранного бизнеса из стран ШОС и БРИКС.
Как рассказал Юрий Пустовгаров, «если раньше приходилось доказывать, что наш город способен стать площадкой для мировых событий, то сегодня как только организаторам сообщают, что в Уфе проходили саммиты ШОС и БРИКС, сразу все вопросы снимаются».
- Теперь нам надо в хорошем смысле этого слова шустрить и свои площадки продвигать, - объясняет он. – Тем более, что некоторые сферы у нас недокапитализированы. Кто, например знает, что в Башкирии есть 19 горно-лыжных трасс? В республике есть огромные возможности для развития экстремального и этнотуризма. Раньше представители туристического бизнеса ссылались на отсутствие в Уфе хороших гостиниц и аэропорта. Теперь все это есть, гостиницы надо загружать, и решить это можно только на бизнес-переговорах. Нужно повышать нашу узнаваемость.
Сегодня, по словам Юрия Леонидовича, есть и конкретные результаты работы по привлечению инвестиций.
- Одну из пустующих площадок в республике займет очень хорошее инновационное производство, связанное с импортозамещением, которого пока нет в России, - рассказал он. – Деньги на его создание, в том числе, выделяет и правительство РФ. И таких проектов у нас сегодня уже три.
Правда, озвучивать конкретные направления руководитель ТПП РБ не стал, признавшись, что «боится сглазить, так как чуть-чуть до реализации осталось».
Юрий Леонидович уверяет, что региональный бизнес «очень консервативен», но в этом есть свои плюсы.
- Потому что если консервативные люди дают слово, то они его держат, - объясняет он. – Наши российские партнеры признают, что с Башкирией сотрудничать легче, потому что если есть договоренности, то от них не откажутся.
Г-н Пустовгаров уверен, что из кризиса республика выйдет «окрепшей», потому что впереди много экономических проектов.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ,
Евгений КОСТИЦЫН.