Рига - печаль, Кабанов - веселье. Захаркин продолжает топтать соперников

Эта команда заставляет пьянствовать – вот про кого так могла написать журналистка из Риги, угадайте? Ответ очевиден. «Динамо» занимает последнее место в дивизионе «Запад» и вряд ли попадет в плей-офф с таким хоккеем.
В Уфе, наоборот, подъем. Захаркинский октябрь состоит из восьми побед и всего одного поражения. И это – с проблемным вратарем Никласом Сведбергом в створе. Сохатский пока всего один раз отработал. Другие скальпы добывали со шведом-голкипером.
Когда подъем наехал на печаль – она его достаточно основательно скрутила. Первый период взятиями ворот наполнен не был. Точнее, голов вообще не было.
Во втором забросил патриот Уфы Николай Прохоркин. В большинстве он сумел подправить шайбу, летящую по воздуху. 1:0.
Менее чем через минуту Прохоркин подрался с Томашем Кундратеком. Стандарнтый конфликт на пятаке. Николай нападал вначале активно, но потом и сам получил. Это, конечно, взбодрило зрителей, коих по протоколу было 6226.
2:0 – это уже Игорь Григоренко пополнил свою снайперскую коллекцию. Прохоркин за воротами проехал и отдал передачу. Шайба, срикошетив от защитника рижан, оказалась на пустом углу – и капитан «Салавата Юлаева» отправил ее за линию.
3:0 стало в начале третьего периода. В большинстве точно бросил защитник, вернувшийся в родной клуб. Его зовут Александр Логинов.
Казалось, Владимир Сохатский высушит свой заслуженный сухарик до состояния, близкого к каменному. Нет, не вышло. На 59-й минуте точно в ближний верхний угол бросил Андрис Джериньш, 3:1.
Немного жаль, что так вышло, но Владимир все равно хорош. Его процент отбитых шайб в этой игре – 95,8. 23 броска были нейтрализованы четко, ловко, умело. Это все показатели серьезного мастера.
В раздевалке, когда коллеги оставили вратаря «Салавата Юлаева» в покое, я спросил у него, как себя чувствовал. Владимир Сохатский признался, что нервничал перед началом. И это легко объяснить – его долго держали в запасе.
- А какой был самый сложный момент?
- Когда мы играли три на пять – шайбу вообще не видел временами.
Пытать главного тренера Риги я не стал. Кари Хейккиля не очень хорошо на нашем языке говорит, да и выглядел печально.
Игорь Захаркин пришел в очередной раз рассказать что-нибудь красивое:
- Мне игра, в целом, понравилась. Мы играли строго на результат, игра носила жесткий, иногда жестокий характер. Молодцы парни, что выстояли, потому что в таких играх всегда хочется ответить сопернику. Мне очень понравилась команда сегодня, ее дисциплина, и мне очень понравились сегодня зрители, очень понравилась эта волна и настроение на трибунах. Я думаю, что, наконец-то, праздник хоккея в Уфу вернулся. Молодежь прекрасно сыграла, очень понравились все хоккеисты, особенно я рад за Мишу Воробьева. Это его первый матч, он нисколько не растерялся. Мы знаем, что он очень техничный игрок, он очень здорово и быстро думает, немножко тактический рисунок команды он поймет, и будет у нас в скором времени свой доморощенный центральный нападающий. Про Цулыгина нечего говорить, он уже старожил…
Во-во. Михаил Воробьев уже сыграл, Кирилл Цулыгин, аж два удаления схлопотавший - старожил. Но в «Толпаре» лучшие – не они. Там защитник Андрей Банников и форвард Булат Маргамов красиво вышли в лучшие бомбардиры. Причем не клуба, а всей лиги. Маргамов – в общем. Банников – среди защитников. Но их никто не вызывает. Хотя они убийственно мощно играют в современный хоккей.
«Салават Юлаев» уже на четвертом месте в конференции «Восток». Следующий матч, правда, непростой, приедет «Йокерит». Его Захаркин вместе со своими разгильдяями уже обыгрывал в Хельсинки, но ни на йоту не гарантирует успеха на «Уфа-Арене» 24 сентября.
Клуб из Уфы подписал еще одного патриота Уфы – на этот раз Кирилла Кабанова до конца сезона. Будет весело.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru