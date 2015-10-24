Рига - печаль, Кабанов - веселье. Захаркин продолжает топтать соперников

- Мне игра, в целом, понравилась. Мы играли строго на результат, игра носила жесткий, иногда жестокий характер. Молодцы парни, что выстояли, потому что в таких играх всегда хочется ответить сопернику. Мне очень понравилась команда сегодня, ее дисциплина, и мне очень понравились сегодня зрители, очень понравилась эта волна и настроение на трибунах. Я думаю, что, наконец-то, праздник хоккея в Уфу вернулся. Молодежь прекрасно сыграла, очень понравились все хоккеисты, особенно я рад за Мишу Воробьева. Это его первый матч, он нисколько не растерялся. Мы знаем, что он очень техничный игрок, он очень здорово и быстро думает, немножко тактический рисунок команды он поймет, и будет у нас в скором времени свой доморощенный центральный нападающий. Про Цулыгина нечего говорить, он уже старожил…