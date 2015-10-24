Не пропустить, чтоб победить. «Уфа» ушла с последнего места, впервые победив на «Нефтянике»

Разговоров было много. И это хорошо, что футбол обсуждается. Но с разговорами и бреда много приходит. К примеру, говорили о том, что назначение Евгения Перевертайло – поднятие белого флага. Нет денег на футбол – вот и собралось руководство команду в ФНЛ опускать. И даже заранее взяло тренера, привыкшего к этой лиге. Но следующий результат пошел в разрез с этим бредом. «Уфа» победила дома «Крылья Советов». Не без везения победило, но три очка – это очень хорошо. Правда, теперь до меня дошел новый слух. «Уфа», сказал мне один «мегазнаток», купила победу у самарцев – они бедные, им деньги нужны, а очков уже много. Вот и продали. Как вам такое коленце?