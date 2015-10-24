Не пропустить, чтоб победить. «Уфа» ушла с последнего места, впервые победив на «Нефтянике»

У меня к новому главному тренеру красных Евгению Николаевичу Перевертайло сразу неприязнь появилась. Нашего итальянского форварда Колыванова сменили на мужика, который в российской элите не работал. И мужик этот вполне бы мог играть во «Властелине Колец» или в «Хоббите» отрицательного коварного персонажа.
Но внешность очень часто лжет. Может, Перевертайло - великолепный человек? Может, он добро делает постоянно? Может, он действительно тот, кто тонущую «Уфу» оставит на плаву в элите, а потом и выше середины ее поднимет. Пока у Евгения Николаевича результат стопроцентный.
Об игре. «Уфа» неплохо действовала в первом тайме, но с настоящими опасными моментами было тухло. Дальние удары – да. Но вратарь самарцев Евгений Конюхов особо не потел.
На 32-й минуте футболист «Крыльев Советов» ушел от Диего и сделал отличную передачу в штрафную. Мяч через еще одного игрока гостей долетел до Алана Чочиева, он был один перед вратарем «Уфы» Сергеем Нарубиным, но пробил выше ворот.
На 45-й минуте Адис Яхович засунул Уфе гол в раздевалку. К счастью для хозяев, его не засчитали, был зафиксирован офсайд.
Во втором тайме Алан Чочиев опять оказался один на один с Сергеем Нарубиным. Два раза бил. Оба раза Нарубин спас. Вначале перед собой отбил, потом задеть исхитрился – и мяч мимо ворот прошел. 63-я минута игры не стала счастливой для гостей.
А вот 78-я – стала. Но несчастливой. Иван Пауревич бил с острого угла. Вратарь «Крыльев Советов» отбил, но на добивание первым успел Павел Аликин. Первый же матч после восстановления от травмы – и тут же гол! В падении забил. Не зря с капитанской повязкой играл. 1:0. Гости не смогли сравнять счет.
Я давно ждал Аликина в составе – и правильно делал. Этот футболист один из тех, кто явно недооценен в премьер-лиге. Может, это и хорошо. Ценили бы Пашу – играл бы в более богатой команде.
Эта победа позволила «Уфе» покинуть зону прямого вылета. Теперь команда на 13-м месте, в зоне стыков. Это не так страшно. Но, конечно же, очки все так же очень нужны в больших количествах.
Евгений Перевертайло сказал после победы:
- Конечно, пока прошло мало времени. Всего провел две тренировки, теоретические занятия, поговорил с игроками индивидуально. Поэтому много зависело от хода игры. «Крылья» – очень тактическая команда. Уже в первые минуты пришлось перестраивать игру. С бровки корректировал действия футболистов. Они восприимчивые, поэтому быстро реагировали. Поздравляю команду и болельщиков с победой. Надеюсь, что дальше на матчи будет приходить больше зрителей. Работы предстоит еще много…
К итогам. Меня не остановить, я могу продолжать это делать очень долго. Итак, «Уфа» ни разу не выигрывала в преьмер-лиге у «Урала», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Рубина», «Терека», «Ростова», «Анжи» и «Торпедо».
Ничьих у красных не было с «Крыльями Советов», «Мордовией» и «Арсеналом». С «Динамо» и «Тереком» тоже не было, но с этими командами вообще не набирали очков, то есть они претендуют на звание неудобных.
Уфимский клуб пока ни разу не проигрывал в элитном дивизионе «Крыльям Советов», «Амкару», «Анжи» и «Торпедо». С махачкалинцами была одна ничья, с москвичами – две.
Со «Спартаком», «Кубанью» и «Локомотивом» было все. Трех встреч для этого хватило.
Дальше у «Уфы» кубковая домашняя игра против хабаровской «СКА-Энергии». Игра пройдет 28 октября. Уже 31-го перевертайловцы проведут тяжелейший матч в гостях против ЦСКА. Есть шанс впервые победить армейцев, но сделать это будет очень сложно. Слишком большой разрыв в уровне футболистов между чемпионом да лидером премьер-лиги и нашими героическими выживашками.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с fcufa.pro