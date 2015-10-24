Главу общественного контроля ЖКХ по Советскому району Уфы лишили поста

- К сожалению, за полтора года работы реальных проблем решить удалось мало, муниципальная управляющая организация и местная администрация рассматривают общественников как формальность, положенную по закону, и не любят когда к ним обращаются с просьбами, а тем более с требованиями, - говорит Валерий Хисамов. – Так и городской центр не более чем формальность, под которую выделяются немалые бюджетные деньги. Вы сами видите что ситуация становится все хуже и хуже, уфимцы получают раздутые счета, с суммами, появление которых просто необъяснимо. А когда начинаются попытки прояснить ситуацию, или потребовать принять необходимые меры, у чиновников появляется вот такая болезненная реакция.