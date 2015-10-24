Главу общественного контроля ЖКХ по Советскому району Уфы лишили поста

Большая часть председателей районных советов отставку коллеги не поддержала. Поскольку г-на Хисамова избирали домкомы Советского района, общественники посчитали, что «чиновники выбирают себе тех, кто под них будет прогибаться».
В самом центре говорят о неадекватности действий общественника, и намекают на его конфликт с администрацией района.
По словам главы центра Рима Булатова, новых выборов на пост главы совета района еще не было, «но они будут».
Сам же г-н Хисамов заявил «МКС», что избирали его люди, а не администрация, и его мандат действителен до июня следующего года.
Реформа ЖКХ-отрасли предполагает кроме государственного контроля, общественный надзор. Для этого повсеместно открываются общественные советы, как правило, под эгидой местных властей, подбирающих лояльный жилактив.
По словам Валерия Хисамова, попытка его смещения, вероятно, связана с неприязнью нового замглавы района и экс-председателя госкомжилнадзора Ильдара Замалетдинова. Но конкретных причин он не знает.
- К сожалению, за полтора года работы реальных проблем решить удалось мало, муниципальная управляющая организация и местная администрация рассматривают общественников как формальность, положенную по закону, и не любят когда к ним обращаются с просьбами, а тем более с требованиями, - говорит Валерий Хисамов. – Так и городской центр не более чем формальность, под которую выделяются немалые бюджетные деньги. Вы сами видите что ситуация становится все хуже и хуже, уфимцы получают раздутые счета, с суммами, появление которых просто необъяснимо. А когда начинаются попытки прояснить ситуацию, или потребовать принять необходимые меры, у чиновников появляется вот такая болезненная реакция.
Дмитрий КОЛПАКОВ.