Хамитов заявил, что находится с исламскими духовными лидерами «на одной волне»

- Это вопрос души, - считает он. - Мы знаем, как действует пропаганда на молодежь. Мы знаем силу учений, которая на сегодняшний день уводит молодежь с истинного пути. Мы благодарим Аллаха за то, что есть вы – сильные и мудрые люди, вкладывающие свое знание в пути просвещения. Мы будем и дальше вместе работать. У нас есть хорошие проекты, идеи, у нас действует «молодежное крыло» в нашем общественном движении. Мы проводим слёты молодежи, я встречаюсь с ребятами. Конечно, наше поколение должно удержать молодежь от необдуманных шагов.