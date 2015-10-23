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Хамитов заявил, что находится с исламскими духовными лидерами «на одной волне»

23 октября 2015, 23:17
Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с мусульманскими духовными лидерами – главой управления мусульман Кавказа Алахшукюром Пашазаде, профессором международного исламского университета науки из Иордании Абдулраззаком Алсаади, муфтием Стамбула Рахми Йараном и председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Исламские деятели в Уфе принимают участие в конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века».

По мнению г-на Хамитова, конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» имеет очень важное значение.

- Сегодня время сложных процессов, нужно правильно ориентировать молодежь, - сказал он. - С молодежью надо работать предметно, надо ориентировать наших молодых людей на добрые дела. Конечно, роль ислама в этой работе очень велика.

Руководитель республики признал, что священнослужители «уводят молодежь от конфронтации, от путей, которые ведут к осложнению ситуации».

- Это сделать непросто. Это требует не только знаний, но и терпения, любви к людям, глубокого знания ислама, - говорит он. - Для нас очень большое значение имеет то, что вы в своей повседневной деятельности каждый день несете эту мысль служения молодежи.

Рустэм Хамитов рассказал, что власти Башкортостана «тесно взаимодействуют с муфтием».

- Мы стараемся поддерживать нашу исламскую умму во всех её делах, устремлениях, - поведал он высоким гостям. - Сейчас мы обсуждаем вопросы, связанные с тем, чтобы усилить возможность образовательного процесса, создания новых учебных заведений, формирования новых территорий для обучения наших священнослужителей и всех тех, кто хотел бы приобщиться к исламу.

Как полагает Рустэм Закиевич, «это не вопрос денег, капитальных строений и зданий».

- Это вопрос души, - считает он. - Мы знаем, как действует пропаганда на молодежь. Мы знаем силу учений, которая на сегодняшний день уводит молодежь с истинного пути. Мы благодарим Аллаха за то, что есть вы – сильные и мудрые люди, вкладывающие свое знание в пути просвещения. Мы будем и дальше вместе работать. У нас есть хорошие проекты, идеи, у нас действует «молодежное крыло» в нашем общественном движении. Мы проводим слёты молодежи, я встречаюсь с ребятами. Конечно, наше поколение должно удержать молодежь от необдуманных шагов.

Глава РБ уверен, что «властям нужно рассматривать вопросы укрепления позитивного сотрудничества мусульманских религиозных организаций».

- Нам надо обязательно посмотреть роль женщин в укреплении семьи, воспитании подрастающего поколения, - заявил он. - Нам надо использовать все позитивные моменты, которые помогут нам преодолеть сегодняшние трудности. Мы с вами находимся на одной духовной волне. Я бы хотел, чтобы наша работа и дальше была конструктивной, понятной для всех, основанной на принципах справедливости, традициях ислама и несущей людям добро.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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