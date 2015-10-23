Башкирию, Свердловскую и Челябинскую области объединит высокоскоростная трасса

Как заметил глава Башкирии Рустэм Хамитов, основная проблема, с которой столкнулись предприниматели стран ШОС и БРИКС, желающие вести бизнес за рубежом, – отсутствие согласованности в нормативной базе.
– Нам надо гармонизировать законодательство, снимать административные барьеры, - подчеркнул он. – Нам нужна общая «нормативка». Там мы очень сильно теряем время и силы, потому что отсутствуют единообразные подходы к международной торговле, оформлению документов, разрешительной документации, нормативным документам на качество продукции или продуктов питания. Нужна работа по гармонизации такого рода подходов и законодательства. Это звучит скучно, но на самом деле это главная проблема, не решив которую, мы дальше двигаться не сможем.
По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, решить проблемы «дефектов взаимоотношений», тех барьеров, которые возникают сегодня между предпринимателями из разных стран, помогут конкретные переговоры, в том числе и на уфимском форуме.
– А потом очевидно необходимо выходить на верхние уровни, на которых эти вопросы могут решаться, – сказал он. – В принципе, это не должно нас сегодня останавливать в процессах формирования живых экономических связей. На это мы всегда будем нацелены. В рамках этих контактов будем анализировать, что надо исправить, что надо довинтить, докрутить, смазать, чтобы эти колесики крутились побыстрее.
По мнению Рустэма Хамитова, основные тормоза сегодня «включаются на административных барьерах, перейти через которые очень сложно».
– Сегодня неоднократно говорилось о том, что для бизнеса внутри стран ШОС и БРИКС надо снять все барьеры – визы, разрешения и прочие сложности, которые на сегодняшний день существуют, заметил он. – Это очень сложная задача, поскольку каждая страна, с одной стороны, сохраняет свой суверенитет, экономическое поле, но, с другой стороны, понимает, что если мы не «разошьем» эти проблемы, то торговля просто-напросто не будет расти. На сегодняшний день логистические центры помогают преодолевать этот разрыв.
Один из таких центров – транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», где тесно сплелись интересы двух соседних уральских регионов. Старт проекту был дан в Уфе в мае этого года на встрече министров транспорта стран ШОС. Как отметил Борис Дубровский, на потенциал этого комплекса возлагаются достаточно серьезные надежды, поскольку у него есть логистические конкурентные преимущества, которые позволяют видеть перспективу развития.
– Этот комплекс будет принимать челноки, загруженные контейнерами с территории Китая транзитом через Казахстан, под таможенным контролем, - пояснил он. – На территории Челябинской области эти грузы будут обрабатываться различным способом – это может быть хранение или прямой перегруз на контейнеровозы – и дальше будет развозиться по адресам. Есть экономика этого процесса. Она просчитывалась, когда принималось решение о строительстве этого комплекса.
По оценке экспертов, проблем с поступлением товаров из Китая не возникнет, у специалистов есть «понимание, какая будет динамика в 2016-2017 годах».
– Гораздо сложнее вопрос экспорта, - заметил глава Челябинской области. – Это основной вопрос, над которым мы сейчас все вместе работаем, в том числе с нашими соседями, друзьями и партнерами – с Республикой Башкортостан. Первое, что приходит в голову и действительно востребовано китайской стороной, – это продукты питания. Это то, что есть и у нас, и в Башкортостане.
Как поведал г-н губернатор, первый контейнер в Китайскую Народную Республику ушёл успешно.
– Это был опытный контейнер, в котором был некий микс из различных продуктов, производимых на территории Челябинской области, - сообщил он.
В ноябре российская сторона намерена отправиться в Пекин и Урумчи на поиск заинтересованных бизнес-партнеров, которые займутся обратной загрузкой контейнеров и созданием грузовой базы, которая позволит этому комплексу развиваться более эффективно.
– Мы все хорошо понимаем, что логистический комплекс – это услуга, сервис, который может обеспечить хорошее конкурентное преимущество тому товару, который двигается по такому экономически целесообразному пути, - отметил он.
Борис Дубровский заметил, что сегодня Китай из потребителя ресурсов превращается в поставщика, поэтому российским регионам «нельзя спать».
– Нужно развивать свою экономику, машиностроительный комплекс, чтобы составить им реальную партнерскую конкуренцию, которая позволит нам устойчиво чувствовать себя на этом конкурентном рынке, - сказал он в частности.
Также Борис Дубровский предложил создать высокоскоростной «Уральский треугольник» – трассу между Екатеринбургом, Уфой и Челябинском.
– У нас есть мечта. Мы включились в проект высокоскоростного пути, соединившего Екатеринбург и Челябинск, – сообщил он. – Тут у меня возникла такая импровизация: не мешает нам подумать о такой трассе и с Уфой, и замкнуть этот треугольник – Екатеринбург, Челябинск и Уфа. Тогда получится резервация, которая объединит более десяти миллионов жителей.
Рустэм Хамитов поддержал эту идею.
По словам г-на губернатора, он реально оценивает возможности, которые открывает перед его областью форму малого и среднего бизнеса в Уфе.
– Я понимаю для себя так, что если 15-20 живых контактов возникнет в результате этого форума - это будет очень хорошо, а если два-три предприятия придут, начнут общаться и работать на регион, я посчитал бы итоги достаточно высокими, - сообщил он.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.