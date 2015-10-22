Деревянные чердаки Уфы обработают противопожарной жидкостью

- По факту в этом году пропитка проведена в 517 домах, - рассказал г-н Абдрахманов. - Наихудшее положение сложилось в Орджоникидзовском и Демском районах, эта работа фактически провалена.
Горящая кровля наносит дому больше всего ущерба: на высоте остановить пожар сложнее, а на жильцов проливаются тонны воды.
Например, в июле 2009 года сгорела кровля дома № 5 на улице Глинки напротив заводоуправления «УМПО».
Квартиру на четвертом этаже подпалил один из жильцов, огонь перекинулся на чердак, который выгорел дотла. В итоге дом снесли, а на его месте построили 16-этажку. На расселение 242 жильцов из 98 квартир выделили 145 млн рублей.
А в конце августа этого года вспыхнула кровля дома №1 на улице Конституции. «Хрущевку» ремонтировал «Регоператор».
Кто-то из рабочих фирмы-подрядчика «Триал» нарушил правила пожарной безопасности и сгорела крыша над двумя подъездами. Теперь жители пятого этажа будут зимовать с сырыми стенами и мебелью.
В 500 высотных домах Уфы пожарные проверяют работоспособность систем дымоудаления. В их диагностику город в этом году вложил 9 млн рублей.
В этом году в Уфе произошло 534 пожара, в которых погибли 28 человек, а ущерб от повреждения огнем имущества составил 50 млн рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.