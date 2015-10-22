Деревянные чердаки Уфы обработают противопожарной жидкостью

Квартиру на четвертом этаже подпалил один из жильцов, огонь перекинулся на чердак, который выгорел дотла. В итоге дом снесли, а на его месте построили 16-этажку. На расселение 242 жильцов из 98 квартир выделили 145 млн рублей.