Юрий Пустовгаров: «С Башкирией хотят работать, потому что здесь держат слово»

- Теперь нам надо в хорошем смысле этого слова шустрить и свои площадки продвигать, - объясняет он. – Тем более, что некоторые сферы у нас недокапитализированы. Кто, например знает, что в Башкирии есть 19 горно-лыжных трасс? В республике есть огромные возможности для развития экстремального и этнотуризма. Раньше представители туристического бизнеса ссылались на отсутствие в Уфе хороших гостиниц и аэропорта. Теперь все это есть, гостиницы надо загружать, и решить это можно только на бизнес-переговорах, которые пройдут в рамках форума. Нужно повышать нашу узнаваемость.