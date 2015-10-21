Юрий Пустовгаров: «С Башкирией хотят работать, потому что здесь держат слово»

- К нам едут искать новые форматы отношений, - рассказал Юрий Леонидович в эфире телеканала «Россия-Башкортостан». – Проведение масштабного политического события в июле этого года создало нам хорошую репутацию, а бизнес делают там, где есть компетенции и проходят важные процессы.
Напомним, формат форума R2R (region to region) предложил руководитель республики Рустэм Хамитов на заседании Делового Совета БРИКС в Бразилии в 2014 году. Участвовать в диалоге в Уфе будут не только отдельные предприниматели или компании, но и целые отдельные регионы, районы, провинции стран ШОС и БРИКС, налаживая деловое сотрудничество напрямую, без посредничества центра.
- Я поулыбался, когда узнал, что к нам едет губернатор провинции Лимпопо, про которую мы все знали из сказки Корнея Чуковского, - рассказывает г-н Пустовгаров. – А оказывается, что и в Южной Африке хотят делать с нами бизнес.
Как утверждает Юрий Леонидович, «бизнеса не бывает без политики».
- В глазах всего мира Башкирия сумела провести на хорошем уровне масштабное политическое мероприятие, - говорит он. – Понятно, что теперь наша задача капитализировать это событие. Фактически ежедневно в ТПП идут переговоры с инвесторами, желающими приземлить свое производство на территории Башкортостана. Когда спрашиваешь, откуда такое желание работать в Уфе, отвечают: «После проведения у вас саммитов ШОС и БРИКС».
Глава Торгово-промышленной палаты сообщил, что экономические переговоры продолжатся и после завершения форума, посвященного малому бизнесу регионов.
- В ноябре мы ожидаем делегации из двух китайских провинций, - сказал он. – А если говорить о глобальных и стратегических результатах проведения ШОС и БРИКС, то Уфа и Башкирия получат несколько форумов мирового значения. Например, в 2020 году у нас пройдут всемирные игры фольклорных коллективов, а также мировой форум производителей меда. Энергетический форум, который на днях состоится в Уфе, это тоже заслуга правительства Башкирии, сумевшего воспользоваться результатами проведения ШОС и БРИКС. А в ближайшее время к нам приедут представители частного охранного бизнеса из стран ШОС и БРИКС.
Как рассказал Юрий Пустовгаров, «если раньше приходилось доказывать, что наш город способен стать площадкой для мировых событий, то сегодня как только организаторам сообщают, что в Уфе проходили саммиты ШОС и БРИКС, сразу все вопросы снимаются».
- Теперь нам надо в хорошем смысле этого слова шустрить и свои площадки продвигать, - объясняет он. – Тем более, что некоторые сферы у нас недокапитализированы. Кто, например знает, что в Башкирии есть 19 горно-лыжных трасс? В республике есть огромные возможности для развития экстремального и этнотуризма. Раньше представители туристического бизнеса ссылались на отсутствие в Уфе хороших гостиниц и аэропорта. Теперь все это есть, гостиницы надо загружать, и решить это можно только на бизнес-переговорах, которые пройдут в рамках форума. Нужно повышать нашу узнаваемость.
Сегодня, по словам Юрия Леонидовича, есть и конкретные результаты работы по привлечению инвестиций.
- Одну из пустующих площадок в республике займет очень хорошее инновационное производство, связанное с импортозамещением, которого пока нет в России, - рассказал он. – Деньги на его создание, в том числе, выделяет и правительство РФ. И таких проектов у нас сегодня уже три.
Правда, озвучивать конкретные направления руководитель ТПП РБ не стал, признавшись, что «боится сглазить, так как чуть-чуть до реализации осталось».
Юрий Леонидович уверяет, что региональный бизнес «очень консервативен», но в этом есть свои плюсы.
- Потому что если консервативные люди дают слово, то они его держат, - объясняет он. – Наши российские партнеры признают, что с Башкирией сотрудничать легче, потому что если есть договоренности, то от них не откажутся.
Г-н Пустовгаров уверен, что из кризиса республика выйдет «окрепшей», потому что впереди много экономических проектов.