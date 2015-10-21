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В Уфе обсудят строительство крематория

21 октября 2015, 23:48
Протестные настроения жителей Миловки, Чернолесского и других пригородных поселков, выступающих против строительства крематория на Западном кладбище Уфы, постараются погасить инициаторы проекта.

28 октября в Госсобрании РБ состоится заседание рабочей группы, где лицом к лицу встретятся протестующие, инвестор проекта директор «Уфимского дома ритуальных услуг» Радик Шакиров, директор департамента проектного финансирования управляющей компании «Трансфингруп» Михаил Алехин и представители администраций столицы Башкирии и Уфимского района.

Как пояснила «МКС» депутат ГС РБ, руководитель башкирского отделения «Альянса зеленых» Руфина Шагапова, только на ее имя поступило 485 обращений от жителей поселков, не желающих жить рядом с крематорием.

Парламентарий заявила, что открытое обсуждение проекта должно погасить все споры, домыслы, и найти компромиссы, так как «нужно извлекать уроки из «Кроношпана».

Напомним, жители Чернолесского провели уже два гражданских схода, полагая, что будущий крематорий нанесет экологический урон среде проживания.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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