В Уфе на дом-музей Ленина, расположенный в центре города, нацелились рейдеры

9 ноября в Арбитражном суде Башкирии состоятся слушания по иску петербургской фирмы «Аскрин» к МБУ «Дом-музей В.И. Ленина» по взысканию с культурного учреждения 24,25 млн рублей за неисполнение тендера на поставку оборудования. Исход иска понятен – суд примет решение о взыскании с музея астрономической суммы, а так как исполнить решение суда «ленинцы» не смогут, организация будет объявлена банкротом. Для рейдеров это классическая схема – сначала обанкротить вожделенное предприятие, а потом, назначив «своего» арбитражного управляющего, в процессе процедуры несостоятельности завладеть чужим имуществом. В данном случае – драгоценной землей, которая принадлежит оставшемуся от советского прошлого музею.
Не менее очевидно, что в хитроумной схеме принимали участие сами сотрудники культурного учреждения, а иначе как объяснить, что небольшому музею понадобилось навороченное оборудование, в списке которого компьютеры, рабочие станции и другие современные устройства на сумму 34,65 млн рублей? Причем 10 миллионов из выставленной суммы музеем были перечислены.
Лидер башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин намерен отстоять дом, где бывал Владимир Ленин.
- На заседании башкирского рескома КПРФ мы пришли к выводу, что надо не допустить коммерческих манипуляций с этой территорией, - говорит Юнир Кутлугужин. – Мы намерены обратиться в администрацию Уфы и поставить в известность депутатов Госдумы РФ и ЦК КПРФ.
По словам главы регионального комитета КПРФ, депутат Курултая РБ Вадим Старов, представляющий в республиканском парламенте коммунистическую фракцию, направит запросы в прокуратуру РБ, МВД и Счётную палату республики.
- Самое главное, как вообще могла возникнуть подобная ситуация, когда бюджетная организация заказывает оборудование, за которое не может потом рассчитаться? – говорит г-н Кутлугужин. - Каждая копейка в городском бюджете просчитана. Куда же смотрели городские контрольные органы? А может ситуация с долгом музея создана искусственно?
На такие мысли наталкивает и общение с руководством музея. Вернее отсутствие такового, потому как директор музея находится в такой критический для своей организации момент в отпуске, как будто ей всё равно, а исполняющий обязанности отказывается разговаривать и отправляет все вопросы в минкульт Башкирии.
Евгений КОСТИЦЫН.