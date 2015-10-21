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В Уфе на дом-музей Ленина, расположенный в центре города, нацелились рейдеры

21 октября 2015, 22:20
Похоже, подвергся рейдерскому захвату дом-музей Ленина в Уфе. По мнению экспертов, «отжевать» единственную оставшуюся в городе коммунистическую святыню, намерены застройщики, которым приглянулась земля, на которой расположено здание музея. Ранее на этом месте располагался ленинский мемориал, восстановленный по архивам прошлых лет – архитекторы построили целую улицу, где среди прочих домов находилось здание, где на несколько дней останавливался пролетарский вождь. Но 15 лет назад мемориал со скандалом снесли, чтобы застроить этот участок элитными домами. А теперь, вероятно, пришла и очередь и ленинского здания.

9 ноября в Арбитражном суде Башкирии состоятся слушания по иску петербургской фирмы «Аскрин» к МБУ «Дом-музей В.И. Ленина» по взысканию с культурного учреждения 24,25 млн рублей за неисполнение тендера на поставку оборудования. Исход иска понятен – суд примет решение о взыскании с музея астрономической суммы, а так как исполнить решение суда «ленинцы» не смогут, организация будет объявлена банкротом. Для рейдеров это классическая схема – сначала обанкротить вожделенное предприятие, а потом, назначив «своего» арбитражного управляющего, в процессе процедуры несостоятельности завладеть чужим имуществом. В данном случае – драгоценной землей, которая принадлежит оставшемуся от советского прошлого музею.

Не менее очевидно, что в хитроумной схеме принимали участие сами сотрудники культурного учреждения, а иначе как объяснить, что небольшому музею понадобилось навороченное оборудование, в списке которого компьютеры, рабочие станции и другие современные устройства на сумму 34,65 млн рублей? Причем 10 миллионов из выставленной суммы музеем были перечислены.

Лидер башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин намерен отстоять дом, где бывал Владимир Ленин.

- На заседании башкирского рескома КПРФ мы пришли к выводу, что надо не допустить коммерческих манипуляций с этой территорией, - говорит Юнир Кутлугужин. – Мы намерены обратиться в администрацию Уфы и поставить в известность депутатов Госдумы РФ и ЦК КПРФ.

По словам главы регионального комитета КПРФ, депутат Курултая РБ Вадим Старов, представляющий в республиканском парламенте коммунистическую фракцию, направит запросы в прокуратуру РБ, МВД и Счётную палату республики.

- Самое главное, как вообще могла возникнуть подобная ситуация, когда бюджетная организация заказывает оборудование, за которое не может потом рассчитаться? – говорит г-н Кутлугужин. - Каждая копейка в городском бюджете просчитана. Куда же смотрели городские контрольные органы? А может ситуация с долгом музея создана искусственно?

На такие мысли наталкивает и общение с руководством музея. Вернее отсутствие такового, потому как директор музея находится в такой критический для своей организации момент в отпуске, как будто ей всё равно, а исполняющий обязанности отказывается разговаривать и отправляет все вопросы в минкульт Башкирии.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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