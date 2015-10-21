В Уфе на дом-музей Ленина, расположенный в центре города, нацелились рейдеры

Похоже, подвергся рейдерскому захвату дом-музей Ленина в Уфе. По мнению экспертов, «отжевать» единственную оставшуюся в городе коммунистическую святыню, намерены застройщики, которым приглянулась земля, на которой расположено здание музея. Ранее на этом месте располагался ленинский мемориал, восстановленный по архивам прошлых лет – архитекторы построили целую улицу, где среди прочих домов находилось здание, где на несколько дней останавливался пролетарский вождь. Но 15 лет назад мемориал со скандалом снесли, чтобы застроить этот участок элитными домами. А теперь, вероятно, пришла и очередь и ленинского здания.