В Башкирии продемонстрируют передовые технологии «зеленой» энергетики

По словам вице-премьера РБ Дмитрия Шаронова, «экономика заинтересована в дешевой качественной энергетике», и пришло время «некулуарно и неместечково» обсудить новые технологии «зеленой» энергии, тарифы и ремонтопригодность техники.
«Изюминка» форума - запуск первого проекта башкирской солнечной энергетики – станции в селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии.
Предполагается, что команду на начало выработки энергии даст замминистра энергетики РФ Алексей Теслер в ходе телемоста.
- Первые мегаватты включаются в сеть в отдаленных районах, где другие варианты энергетики стоят дороже, - говорит г-н Шаронов. – Тянуть сети, ставить подстанцию намного затратнее, чем построить локальную солнечную или ветровую станцию.
СЭС в Бурибае – первая из семи станций компании «Хевел». Вице-премьер РБ выразил надежду, что каждый год будут открываться по одной станции.
- Фотоэлементы постоянно увеличивают КПД, а технология постепенно снижаться в цене, и со временем дойдем до традиционных цен в энергетике, - сказал он.
Строительство СЭС мощностью 10 МВт в селе Бурибай началось в мае.
По данным «Хевел», 80 тысяч солнечных модулей были доставлено с завода в Новочебоксарске с июня по сентябрь. Площадь станции составит 40 гектаров.
Общая мощность всех СЭС в Башкирии - 59 МВт, объем инвестиций - 6 млрд рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.