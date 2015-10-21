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В Башкирии продемонстрируют передовые технологии «зеленой» энергетики

21 октября 2015, 22:43
С 27 по 30 октября в уфимском ВДНХ пройдет ХV Российский энергетический форум, совмещенный с выставкой «Энергетика БРИКС и ШОС», «Энергосбережение. Светотехника. Кабель». Оргкомитет обещает приезд 120 участников из 18 регионов, проведение 18 деловых встреч и выступление 110 спикеров.

По словам вице-премьера РБ Дмитрия Шаронова, «экономика заинтересована в дешевой качественной энергетике», и пришло время «некулуарно и неместечково» обсудить новые технологии «зеленой» энергии, тарифы и ремонтопригодность техники.

«Изюминка» форума - запуск первого проекта башкирской солнечной энергетики – станции в селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии.

Предполагается, что команду на начало выработки энергии даст замминистра энергетики РФ Алексей Теслер в ходе телемоста.

- Первые мегаватты включаются в сеть в отдаленных районах, где другие варианты энергетики стоят дороже, - говорит г-н Шаронов. – Тянуть сети, ставить подстанцию намного затратнее, чем построить локальную солнечную или ветровую станцию.

СЭС в Бурибае – первая из семи станций компании «Хевел». Вице-премьер РБ выразил надежду, что каждый год будут открываться по одной станции.

- Фотоэлементы постоянно увеличивают КПД, а технология постепенно снижаться в цене, и со временем дойдем до традиционных цен в энергетике, - сказал он.

Строительство СЭС мощностью 10 МВт в селе Бурибай началось в мае.

По данным «Хевел», 80 тысяч солнечных модулей были доставлено с завода в Новочебоксарске с июня по сентябрь. Площадь станции составит 40 гектаров.

Общая мощность всех СЭС в Башкирии - 59 МВт, объем инвестиций - 6 млрд рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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