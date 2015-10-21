В Башкирии бабушка чуть не зарезала внука осколком тарелки

Трагедия случилась во втором по величине городе Башкирии вечером 18 октября. Бабушка пришла навестить внука в квартиру своей дочери, но недолго смогла оставаться с непоседливым малышом наедине. Активный мальчишка вывел из себя женщину и она набросилась на внука с осколком тарелки. Причем ранила ребенка так сильно, что вернувшиеся родители вынуждены были обратиться к медикам, чтобы зашить раны на теле сына.