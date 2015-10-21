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В Башкирии бабушка чуть не зарезала внука осколком тарелки

21 октября 2015, 12:38
Чуть не зарезала осколком тарелки своего семилетнего внука 45-летняя жительница Стерлитамака. Бабушку так раздражал шебутной мальчик, что она, выйдя из себя, разбила тарелку о шкаф и набросилась с осколком разбитой посуды на малыша. Фурия нанесла первокласснику несколько ранений, так, что родителям ребенка пришлось отвезти сына в больницу.

Трагедия случилась во втором по величине городе Башкирии вечером 18 октября. Бабушка пришла навестить внука в квартиру своей дочери, но недолго смогла оставаться с непоседливым малышом наедине. Активный мальчишка вывел из себя женщину и она набросилась на внука с осколком тарелки. Причем ранила ребенка так сильно, что вернувшиеся родители вынуждены были обратиться к медикам, чтобы зашить раны на теле сына.

В ближайшее время «добрая бабуся» пройдет медицинскую экспертизу – следователи подозревают, что дама больна психическим заболеванием. Если же выяснится, что агрессивная горожанка здорова, она будет отвечать перед законом за тяжкое преступление – покушение на жизнь малолетнего. В случае, если суд признает «старушку» виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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