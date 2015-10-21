Пьяный водитель, атаковавший машину с детьми, утверждает, что сам пострадал в аварии

Госавтоинспекторы насчитали как минимум шесть точек столкновения. Сидевшая в легковушке на переднем сиденье 11-летняя девочка Лиза от удара разбила головой лобовое стекло, получила сотрясение мозга, травму позвоночника. Повреждения есть и у многодетного отца. Лишь ребятам, которые находились в детских креслах, посчастливилось избежать серьезных травм. После того, как внедорожник все-таки остановился, Альберт Конов сначала перелез на заднее сидение, изображая недомогание, а потом, отказавшись от медосвидетельствования, сбежал из больницы, куда его доставила скорая помощь. Полицейским он объяснил, что в момент аварии потерял сознание, однако на видеокадрах, опубликованных в сети, видно, что сознание парня если и потерялось, то исключительно из-за испытываемой им наркотической эйфории.