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Пьяный водитель, атаковавший машину с детьми, утверждает, что сам пострадал в аварии

21 октября 2015, 22:05
Уфимские полицейские разыскали Альберта Коннова, три недели назад намеренно протаранившего машину с детьми. 33-летний мужчина, ранее привлекавшийся за вождение автомобиля в наркотическом опьянении и лишенный водительских прав на 18 месяцев, сообщил, что момент аварии не помнит, а сбежал от медосвидетельствования из-за того, что пребывал в шоковом состоянии. И сегодня «страдалец» до сих пор лечит пострадавшие нервы в неврологическом центре. Юристы утверждают, что будет трудно доказать, что неадекватный водитель сел за руль находясь под кайфом.

Интересно, что владелец элитного джипа, не менее шести раз «атаковавший» на дороге машину с детьми, в прошлом руководил реабилитационным центром для наркоманов, и, похоже, «заразился» от своих подопечных. Потому что иначе, как нахождением в неадекватном состоянии, действия водителя объяснить невозможно.

Напомним, дикое автопроисшествие случилось в столице Башкирии 1 октября. Водитель «Ленд Крузера» Альберт Коннов чуть не убил отца с тремя детьми.

Вадим Седов вместе с дочками ехал по улице Пугачева в Уфе в сторону поселка Карпово, чтобы забрать жену из роддома с еще одним новорожденным малышом. Но до больницы родственники так и не доехали – по дороге на их авто налетел неадекватный водитель элитного джипа. Причем, как утверждает г-н Седов, сумасшедший гонщик, мчавшийся по городским улицам не менее, чем 250 километров в час, сначала врезался в их авто сзади, а потом несколько раз ударил машину внедорожником с разных сторон.

Госавтоинспекторы насчитали как минимум шесть точек столкновения. Сидевшая в легковушке на переднем сиденье 11-летняя девочка Лиза от удара разбила головой лобовое стекло, получила сотрясение мозга, травму позвоночника. Повреждения есть и у многодетного отца. Лишь ребятам, которые находились в детских креслах, посчастливилось избежать серьезных травм. После того, как внедорожник все-таки остановился, Альберт Конов сначала перелез на заднее сидение, изображая недомогание, а потом, отказавшись от медосвидетельствования, сбежал из больницы, куда его доставила скорая помощь. Полицейским он объяснил, что в момент аварии потерял сознание, однако на видеокадрах, опубликованных в сети, видно, что сознание парня если и потерялось, то исключительно из-за испытываемой им наркотической эйфории.

По словам Вадима Седова, автоинспекторы узнали неадекватного «клиента», так как буквально неделю назад лишали его водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Так как документы до суда еще не дошли, и решения по безумному гонщику еще не принято, мужчина продолжал носиться по городским улицам, не имея водительского удостоверения. Но теперь то точно он уже больше не сможет сесть за руль – мировой суд вновь лишил его права управления.

Любопытно, что в суд вместе с безумным автовладельцем явилась мать Нуриса Коннова, и, предъявив доверенность, сообщила, что сын переживает тяжелый стресс. Более того, женщина утверждает, что ее отпрыск «не совершил аварию, а на него напали, прокололи ему колеса и сделали его виновным».

Каналу «Россия» удалось выяснить, что мужчина учится в Академии госслужбы и управления, изучая юриспруденцию, имеет квартиру в центре Уфы в элитном жилом комплексе и загородный дом в коттеджном поселке.

Как полагает адвокат по уголовным делам Рустам Кутуев, теперь будет сложно привлечь водителя к ответственности, так как медосвидетельствование он не прошел.

- Доказать, что мужчина был пьян, невозможно, если только он сам это не признает, - объяснил г-н Кутуев. - Что касается наркотического опьянения, то остаточные явления, в зависимости от вида наркотика, могут быть обнаружены в моче и крови и через несколько дней.

Юрист напомнил, что «повторный залет» в нетрезвом состоянии - это уголовная статья. Но, если Альберт Коннов будет настаивать, что сам стал пострадавшим в случайной аварии, и доказать его неадекватность не представится возможным, то вряд ли его удастся привлечь к серьезной ответственности.

- Сегодня по факту ДТП проводится административное расследование, водитель задержан, - сообщили в ДПС Уфы.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Видео канала «Россия»

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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