Из-за непрофессионализма медиков двухлетняя девочка скончалась от обычной простуды

Между тем, у девочки на фоне простуды развилась пневмония. Ребенку становилось все хуже и через некоторое время малютка потеряла сознание и перестала дышать. И только тогда лечащий врач решил перевести маленькую пациентку в реанимацию. Но реанимационные мероприятия к этому моменту больной уже не помогли – она скончалась от отека головного мозга. Проведенная посмертная экспертиза установила, что ребенка можно было спасти, если бы медики не проявили преступную небрежность и вовремя заметили, что у малышки развивается тяжелая болезнь. Получается, что в XXI веке ребенок скончался в больнице из-за обычной простуды.