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Из-за непрофессионализма медиков двухлетняя девочка скончалась от обычной простуды

21 октября 2015, 11:25
Центральная больница Баймака заплатит 1,5 млн рублей матери, потерявшей двухлетнюю дочь из-за непрофессионализма медиков. В ноябре 2012 года простуженную девочку привезли в детское отделение этого лечебного учреждения с высокой температурой. Вместо того, чтобы оказать больному ребенку квалифицированную помощь, врачи решили, что острая респираторная инфекция пройдет сама и не приняли никаких мер, чтобы облегчить страдания малышки.

Между тем, у девочки на фоне простуды развилась пневмония. Ребенку становилось все хуже и через некоторое время малютка потеряла сознание и перестала дышать. И только тогда лечащий врач решил перевести маленькую пациентку в реанимацию. Но реанимационные мероприятия к этому моменту больной уже не помогли – она скончалась от отека головного мозга. Проведенная посмертная экспертиза установила, что ребенка можно было спасти, если бы медики не проявили преступную небрежность и вовремя заметили, что у малышки развивается тяжелая болезнь. Получается, что в XXI веке ребенок скончался в больнице из-за обычной простуды.

Врач, халатно отнесшийся к своим обязанностям, пошел под суд. Эскулапа признали виновным в гибели ребенка вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и приговорили к одному году ограничению свободы.

А родственники умершей девочки обратились в суд с требованием компенсировать им моральный вред. В лечебном учреждении уверяли, что больница не имеет отношения к гибели ребенка и во всем виноват осужденный врач. Но Верховный суд Башкирии взыскал с больницы 1,5 млн рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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