В развитие Кумертау вложат 4,3 миллиарда рублей

В Уфе подписано генеральное соглашение между Республикой Башкортостан и Фондом развития моногородов о сотрудничестве по Кумертау. Документ предусматривает формирование необходимых условий для создания в городе новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, и привлечения инвестиций. В ближайшие пять лет Фонд планирует вложить в развитие моногорода инвестиции объемом порядка 4,3 миллиарда рублей, причем 0,4 миллиарда будет перечислено до конца 2015 года.Как сообщил глава республики Рустэм Хамитов, сегодня в Кумертау, так и в ряде других городов Башкирии, сложилась непростая ситуация.