В развитие Кумертау вложат 4,3 миллиарда рублей

– Кумертауский вертолетный завод чувствует себя не очень хорошо по разным причинам – субъективным, объективным. Мы это знаем, - отметил он. – Одновременно понимаем, что еще до этого были большие потери с точки зрения промышленных предприятий.
Как рассказала руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирина Макиева, документ включает в себя три позиции: возможность софинансирования строительства объектов инженерной инфраструктуры для реализации новых проектов, реализация самих инвестиционных проектов и совместная подготовка управленческих команд. Соглашение предусматривает, что к 2020 году в городе должно быть создано минимум 520 новых рабочих мест
Представители фонда подчеркнули, что из всех моногородов республики Кумертау – самый продвинутый, и пока они довольны действиями административной команды, которая работает на территории города. Как отметил зампредседателя Внешэкономбанка и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, Кумертау выгодно отличается от других моногородов региона «и в части скорости работы, и в части её качества».
– Считаем, что сейчас ни в коем случае нельзя снижать темп, чтобы сроки, которые озвучены, были выполнены. С главой республики мы договорились о том, что наша совместная работа по Кумертау должна прийти к результату в этом году, - подчеркнул он.
Соглашение по развитию Кумертау станет первым опытом работы Фонда в регионе. В дальнейшем планируется подписать подобный документ по Белебею, где ситуация, по замечанию Рустэма Хамитова, «не совсем так правильно складывается». Рустэм Закиевич заметил, что «надо активнее подталкивать наши муниципалитеты».
- Считаю, что начало работы Фонда с Кумертау поможет Белебею сдвинуться с места, найти инвестиционные проекты, инициативы, чтобы мы могли также активно участвовать в поддержке развития этого моногорода, - сказал Илья Кривогов.