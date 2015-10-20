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В развитие Кумертау вложат 4,3 миллиарда рублей

20 октября 2015, 16:57
В Уфе подписано генеральное соглашение между Республикой Башкортостан и Фондом развития моногородов о сотрудничестве по Кумертау. Документ предусматривает формирование необходимых условий для создания в городе новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, и привлечения инвестиций. В ближайшие пять лет Фонд планирует вложить в развитие моногорода инвестиции объемом порядка 4,3 миллиарда рублей, причем 0,4 миллиарда будет перечислено до конца 2015 года.Как сообщил глава республики Рустэм Хамитов, сегодня в Кумертау, так и в ряде других городов Башкирии, сложилась непростая ситуация.

– Кумертауский вертолетный завод чувствует себя не очень хорошо по разным причинам – субъективным, объективным. Мы это знаем, - отметил он. – Одновременно понимаем, что еще до этого были большие потери с точки зрения промышленных предприятий.

Как рассказала руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирина Макиева, документ включает в себя три позиции: возможность софинансирования строительства объектов инженерной инфраструктуры для реализации новых проектов, реализация самих инвестиционных проектов и совместная подготовка управленческих команд. Соглашение предусматривает, что к 2020 году в городе должно быть создано минимум 520 новых рабочих мест

Представители фонда подчеркнули, что из всех моногородов республики Кумертау – самый продвинутый, и пока они довольны действиями административной команды, которая работает на территории города. Как отметил зампредседателя Внешэкономбанка и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, Кумертау выгодно отличается от других моногородов региона «и в части скорости работы, и в части её качества».

– Считаем, что сейчас ни в коем случае нельзя снижать темп, чтобы сроки, которые озвучены, были выполнены. С главой республики мы договорились о том, что наша совместная работа по Кумертау должна прийти к результату в этом году, - подчеркнул он.

Соглашение по развитию Кумертау станет первым опытом работы Фонда в регионе. В дальнейшем планируется подписать подобный документ по Белебею, где ситуация, по замечанию Рустэма Хамитова, «не совсем так правильно складывается». Рустэм Закиевич заметил, что «надо активнее подталкивать наши муниципалитеты».

- Считаю, что начало работы Фонда с Кумертау поможет Белебею сдвинуться с места, найти инвестиционные проекты, инициативы, чтобы мы могли также активно участвовать в поддержке развития этого моногорода, - сказал Илья Кривогов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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