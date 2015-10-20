В Башкирии четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа и остался жив

Москитные сетки могут спасти от нашествия насекомых, но не выдерживают даже веса домашних животных, не говоря уже о детях. Случай в детском саду «Сказка» не первый в Башкортостане, когда малютки, опираясь на москитную сетку, летят из окон вниз. И чаще всего, гибнут. Мальчику из села Нижегородка несказанно повезло – кувыркнувшись с 12-метровой высоты, он спокойно встал и пошел.
Сегодня прокуроры проводят проверку, как получилось, что детсадовец оказался на окне без присмотра и почему в холодное время года окна в детском саду были открыты.