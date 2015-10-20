Судебные приставы сумели снять ограничения на продажу арестованных авто в базе ГАИ

Дорогостоящие машины, благодаря электронному «взломщику», оказались освобождены от ареста и должник тут же продал их. При этом вынесенное судом постановление о взыскании осталось неисполненным, а кредитор понес существенный ущерб. Преступление разоблачила служба собственной безопасности УФССП по РБ.
Сегодня в СУ СК по РБ разбираются, как получилось, что неизвестный злоумышленник сумел так легко изменить в электронной базе ГАИ статус арестованных авто. Доступ к электронному документообороту между Госавтоинспекцией и федеральной службой судебных приставов по РБ имелся только у должностных лиц УФССП.
Против неустановленных пока судебных приставов возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
Однако, если преступник будет найден, вменяемую ему статью могут переквалифицировать на мошенничество с применением служебных полномочий, которая предусматривает более серьезное наказание. Ведь очевидно, что электронный взломщик, действовал в интересах должника не бескорыстно.