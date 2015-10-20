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Судебные приставы сумели снять ограничения на продажу арестованных авто в базе ГАИ

20 октября 2015, 21:14
В следственном комитете Башкирии устанавливают личности судебных приставов, совершивших серьезное должностное преступление. В ноябре прошлого года неизвестный пока взыскатель проник в электронную базу ГИБДД, которая доступна службе судебных приставов, и сумел снять наложенные судом ограничения на несколько автомобилей «Мерседес 500s», «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лендровер Дискавери 3».

Дорогостоящие машины, благодаря электронному «взломщику», оказались освобождены от ареста и должник тут же продал их. При этом вынесенное судом постановление о взыскании осталось неисполненным, а кредитор понес существенный ущерб. Преступление разоблачила служба собственной безопасности УФССП по РБ.

Сегодня в СУ СК по РБ разбираются, как получилось, что неизвестный злоумышленник сумел так легко изменить в электронной базе ГАИ статус арестованных авто. Доступ к электронному документообороту между Госавтоинспекцией и федеральной службой судебных приставов по РБ имелся только у должностных лиц УФССП.

Против неустановленных пока судебных приставов возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Однако, если преступник будет найден, вменяемую ему статью могут переквалифицировать на мошенничество с применением служебных полномочий, которая предусматривает более серьезное наказание. Ведь очевидно, что электронный взломщик, действовал в интересах должника не бескорыстно.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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