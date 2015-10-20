Судебные приставы сумели снять ограничения на продажу арестованных авто в базе ГАИ

Сегодня в СУ СК по РБ разбираются, как получилось, что неизвестный злоумышленник сумел так легко изменить в электронной базе ГАИ статус арестованных авто. Доступ к электронному документообороту между Госавтоинспекцией и федеральной службой судебных приставов по РБ имелся только у должностных лиц УФССП.