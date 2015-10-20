Love Radio пригласил уфимцев отметить Хэллоуин с киномонстрами

- В мире Дракулы все, наконец, встало на свои места, – говорит режиссер. – Джонатан и Мэвис поженились, у них родился ребенок, которого они назвали Дэннисом. Именно первенец становится поводом для последующих перипетий сюжета: он – вампир или человек? Мэвис и Джонатан готовы принять своего ребенка, кем бы он ни оказался. Дракула же в тайне надеется, что его внук – вампир. Он опасается, что Дэннис – человек, и Мэвис придется растить отпрыска в мире людей, а не в отеле. Поэтому Дракула готов пойти на все, чтобы у Дэнниса выросли вампирские клыки.