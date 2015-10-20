Love Radio пригласил уфимцев отметить Хэллоуин с киномонстрами

Что ждет зрителей на сей раз?
- В мире Дракулы все, наконец, встало на свои места, – говорит режиссер. – Джонатан и Мэвис поженились, у них родился ребенок, которого они назвали Дэннисом. Именно первенец становится поводом для последующих перипетий сюжета: он – вампир или человек? Мэвис и Джонатан готовы принять своего ребенка, кем бы он ни оказался. Дракула же в тайне надеется, что его внук – вампир. Он опасается, что Дэннис – человек, и Мэвис придется растить отпрыска в мире людей, а не в отеле. Поэтому Дракула готов пойти на все, чтобы у Дэнниса выросли вампирские клыки.
Билеты на предпремьерный показ были разыграны исключительно в эфире Love Radio. И, судя по огромному интересу со стороны слушателей, «Монстры на каникулах 2» - один из самых ожидаемых фильмов осени.
Предварять показ будет насыщенная шоу-программа с большим количеством призов и подарков от создателей картины. Всем гостям отличное настроение гарантировано!
Дамир САФАРОВ.