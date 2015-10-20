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Love Radio пригласил уфимцев отметить Хэллоуин с киномонстрами

20 октября 2015, 16:31
21 октября Love Radio Уфа и Sony Pictures организуют пре-пати праздника Хэллоуин в кинотеатре «Киномакс». Торжество приурочено к выходу продолжения анимационной комедии «Монстры на каникулах 2». Любимые герои – Дракула, Франкенштейн, Человек-Невидимка, Мумия – возвращаются, чтобы вновь окунуть зрителей в круговорот событий.

Что ждет зрителей на сей раз?

- В мире Дракулы все, наконец, встало на свои места, – говорит режиссер. – Джонатан и Мэвис поженились, у них родился ребенок, которого они назвали Дэннисом. Именно первенец становится поводом для последующих перипетий сюжета: он – вампир или человек? Мэвис и Джонатан готовы принять своего ребенка, кем бы он ни оказался. Дракула же в тайне надеется, что его внук – вампир. Он опасается, что Дэннис – человек, и Мэвис придется растить отпрыска в мире людей, а не в отеле. Поэтому Дракула готов пойти на все, чтобы у Дэнниса выросли вампирские клыки.

Билеты на предпремьерный показ были разыграны исключительно в эфире Love Radio. И, судя по огромному интересу со стороны слушателей, «Монстры на каникулах 2» - один из самых ожидаемых фильмов осени.

Предварять показ будет насыщенная шоу-программа с большим количеством призов и подарков от создателей картины. Всем гостям отличное настроение гарантировано!

Дамир САФАРОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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