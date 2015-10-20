Башкирия вошла в число регионов с высоким качеством управления финансами

Проблема регионов и муниципалитетов, которые получают межбюджетные трансферты сверху, заключается в том, что при наращивании собственной базы получается где-то 80 копеек трансфертов на рубль прироста, так что для них есть риск даже потерять в деньгах. Вместо того чтобы эти ресурсы работали в реальном секторе экономики, они долгое время остаются на счетах получателей или на счетах в банковской системе в виде депозитов, а иногда и вкладываются в иностранную валюту. Тенденции нового подхода федерального центра заключаются в переводе всех авансов на счета казначейства РФ. Этот механизм уже опробован на выделении трансфертов субъектам Российской Федерации и неиспользованные остатки на счетах региональных бюджетов сократились на 37%, а субъекты страны стали быстрее расходовать, предоставленные им виды финансовой помощи.