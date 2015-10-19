В агентстве по привлечению инвестиций из-за «неэффективности» сменили руководителя

В башкирском Агентстве по привлечению инвестиций новый руководитель – им стал депутат Курултая РБ 43-летний Рустем Мусабиров, трудившийся в этой структуре начальником отдела. О причине отставке бывшего главы ведомства, отвечавшего за привлечение инвестиций - Флюра Асадуллина ничего не сообщается.