В агентстве по привлечению инвестиций из-за «неэффективности» сменили руководителя

Но министр экономического развития Сергей Новиков, представляя коллективу г-на Мусабирова, отметил «недостаточную эффективность работы» агентства в «части выполнения возложенных на него функций по повышению инвестиционной привлекательности региона».
- На сегодняшний день деятельность агентства не отвечает современным требованиям, предъявляемым к институтам развития, а также задачам, реализуемым в рамках «антикризисных» мер, - уверен г-н Новиков.
Руководитель министерства обозначил необходимость использования инновационных инвестмеханизмов и инструментов по продвижению региона на внешнем и внутреннем экономических рынках.
- В решении этих вопросов важна инициативность со стороны агентства и его руководства, - сказал г-н Новиков, представляя Рустема Мусабирова.
Напомним, в июне этого года, из-за того, что Башкортостан оказался на аутсайдерском месте в рейтинге по инвестиционной привлекательности, лишились своих кресел министр экономического развития Александр Васильев и курирующий экономику региона вице-премьер Евгений Маврин.