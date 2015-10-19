mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В агентстве по привлечению инвестиций из-за «неэффективности» сменили руководителя

19 октября 2015, 12:16
В башкирском Агентстве по привлечению инвестиций новый руководитель – им стал депутат Курултая РБ 43-летний Рустем Мусабиров, трудившийся в этой структуре начальником отдела. О причине отставке бывшего главы ведомства, отвечавшего за привлечение инвестиций - Флюра Асадуллина ничего не сообщается.

Но министр экономического развития Сергей Новиков, представляя коллективу г-на Мусабирова, отметил «недостаточную эффективность работы» агентства в «части выполнения возложенных на него функций по повышению инвестиционной привлекательности региона».

- На сегодняшний день деятельность агентства не отвечает современным требованиям, предъявляемым к институтам развития, а также задачам, реализуемым в рамках «антикризисных» мер, - уверен г-н Новиков.

Руководитель министерства обозначил необходимость использования инновационных инвестмеханизмов и инструментов по продвижению региона на внешнем и внутреннем экономических рынках.

- В решении этих вопросов важна инициативность со стороны агентства и его руководства, - сказал г-н Новиков, представляя Рустема Мусабирова.

Напомним, в июне этого года, из-за того, что Башкортостан оказался на аутсайдерском месте в рейтинге по инвестиционной привлекательности, лишились своих кресел министр экономического развития Александр Васильев и курирующий экономику региона вице-премьер Евгений Маврин.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48