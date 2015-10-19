Башкирские предприниматели, в отличие от московских, больше поддерживают партию власти

Предприниматель, что в Москве, что в Башкирии, умеет себя вести в обществе, соблюдает правила поведения и проявляет необходимый такт в отношениях с людьми. Он внимателен, уравновешен и отзывчив в отношениях с окружающими. Умеет договариваться, в общении с людьми проявляет внимание, доброжелательность и чуткость, а также имеет высокую уживчивость с окружающими. Не боится командировок и переездов на новые места. Бывает разным, с одной стороны, предприниматель легок на подъем и увлекается динамическими видами спорта – туризмом и горными лыжами. С другой стороны, ведет себя беззаботно, а порой и легкомысленно на природе. У него бывают крайности в отношении к вредным привычкам: то бравирует ими, то активно борется против них. Те же крайности встречаются и в сексуальной жизни.