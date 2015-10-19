Башкирские предприниматели, в отличие от московских, больше поддерживают партию власти

Социально-психологический портрет предпринимателя – это комплексное понятие личности, которое базируется на общечеловеческих, общих гуманных ценностях, на общих принципах осуществления рискового, новаторского, инновационного, компетентного и законного предпринимательства. Башкирский предприниматель – мужчина 35-45 лет. Основными целями деятельности регионального предпринимателя считается реализация творческих способностей, экономическая свобода и независимость. В основном сферой деятельности предпринимателя Башкирии является торговля или сфера услуг. В интеллектуальном производстве республиканский предприниматель отстает от средних российских показателей.
Внимательное отношение к работе, оптимистичный настрой и увлеченность предпринимательской деятельностью – характерные черты республиканского предпринимателя. Общий стиль поведения предпринимателя РБ отражается в большой работоспособности, деловой хватке и настойчивости в решении проблем.
В отличие от московских предпринимателей, которые лучше поддерживают свою психику в состоянии готовности к решению производственных задач, обладают способностью быстро находить выход из затруднительного положения, региональный бизнесмен более аккуратен и пунктуален в исполнении любого дела. Предприниматель в республике на фоне своей целеустремленности, энергичности и хорошей организованности, проигрывает московским предпринимателям в смелости и решительности в преодолении препятствий, а также в самостоятельности принятия решений.
Эмпирические данные позволили описать психологические портреты московского предпринимателя и башкирских коммерсантов, существенное различие между которыми состоит в разной степени развития лидерских и управленческих качеств и умений. Столичный предприниматель – это хороший руководитель, который уверен в своих силах, имеет высшее базовое экономическое образование и не гнушается постоянным развитием, способен брать на себя ответственность, хорошо знает свое дело.
Республиканский предприниматель – это человек с высшим базовым неэкономическим образованием, который не всегда умеет управлять людьми и постоянно совершенствоваться, его больше интересует бизнес. Предприниматель Башкирии склонен недооценивать роль взаимодействия с окружающими в бизнесе. Он проявляет неуверенность в собственных силах, мягок в обращении с подчиненными. Для него более удобна позиция партнера, который освобожден от необходимости управлять людьми и нести за них ответственность.
С одной стороны, республиканский предприниматель обладает рассудительностью, сообразительностью и хорошими аналитическими способностями, но с другой – имеет консервативный склад мышления и недостаток современных знаний. Это не дает раскрыть скрытые возможности пространственного мышления и предвидеть будущее. Способность быть всесторонне информированным, широко и глубоко не шаблонно мыслить, подвергать анализу, не принимая ничего на веру, и проявлять оригинальность - характеристики больше московского предпринимателя, чем республиканского.
Овладение достаточными практическими знаниями, профессиональными умениями и навыками республиканским предпринимателем ведет к умению планировать, рационально выполнять задачи и получать прибыль. Московский предприниматель, в отличие от местного, лучше умеет передавать команде предпринимательский опыт и обладает большей способностью к новаторству, умению использовать достижения научно-технического прогресса и преодолевать сопротивление на пути к новому.
Умения разбираться в людях, раскрывать их индивидуальные способности и эффективно воздействовать на других людей с помощью логики, фактов и доказательств, административно-организаторские способности, требуют дополнительного развития у республиканских предпринимателей.
Предприниматель, что в Москве, что в Башкирии, умеет себя вести в обществе, соблюдает правила поведения и проявляет необходимый такт в отношениях с людьми. Он внимателен, уравновешен и отзывчив в отношениях с окружающими. Умеет договариваться, в общении с людьми проявляет внимание, доброжелательность и чуткость, а также имеет высокую уживчивость с окружающими. Не боится командировок и переездов на новые места. Бывает разным, с одной стороны, предприниматель легок на подъем и увлекается динамическими видами спорта – туризмом и горными лыжами. С другой стороны, ведет себя беззаботно, а порой и легкомысленно на природе. У него бывают крайности в отношении к вредным привычкам: то бравирует ими, то активно борется против них. Те же крайности встречаются и в сексуальной жизни.
Республиканский предприниматель умеет мириться с чужим мнением и образом мыслей, проявляет большую терпимость к другим, чем предприниматель российской столицы. Также региональный бизнесмен признает в другом человеке личность и индивидуальность, а не размер «кошелька», как принято в столице России.
Московский предприниматель более расчетлив и дипломатичен в отношениях с людьми для достижения поставленной цели. Индивидуальный подход к людям, ощущение чувства меры, умение «красиво» предложить свои услуги другим и в то же время быть ненавязчивым – качества больше предпринимателя из Москвы. Он настолько понимает образ мыслей, общителен и не закомплексован, что свободно находит общий язык с любым человеком, учитывая индивидуальные особенности, и умеет легко прощать небольшие человеческие слабости.
В отличие от скромного республиканского предпринимателя, обычно умалчивающего о своих заслугах и достоинствах и держащегося без высокомерия и заносчивости, у московского предпринимателя есть чувство собственного достоинства, соединенное с особой чувствительностью к мнению о себе окружающих, которое выражено в самолюбии и постоянной работе над развитием своей личности. Оба предпринимателя самокритичны, то есть способны видеть и признавать собственные недостатки и ошибки, а также требовательны к себе и уверены в своих силах и возможностях.
Республиканский предприниматель – человек, не афиширующий способы и результаты бизнеса, чаще выбирает постоянный стабильный доход без испытаний, склонен минимизировать риски. В бытность свою предприниматель Башкирии, если не сам идёт в политику, то постепенно и на долгосрочную перспективу может наладить контакт с чиновником или депутатом, возможно через общих знакомых или родственников, который бы стратегически помогал предпринимателю. Также, республиканский предприниматель, в отличие от московского бизнесмена, больше поддерживает партию власти, так как видит в ней хоть какую-то точку опоры (прежде всего за счет развития неформальных связей) для развития своего бизнеса.
Получается парадоксальная ситуация: предприниматели ругают государственную политику в сфере бизнеса, но сами поддерживают партию власти, так как надеются таким образом продвинуть свое дело.
Обоюдными недостатками сопоставляемых предпринимателей является тяга к краткосрочным решениям, обычно это связано с ограниченными ресурсами роста и тенденция завышать оценку достигнутых или ожидаемых результатов.
С точки зрения качества отношений между населением и республиканскими предпринимателями отчасти определяется разобщённостью. Но все же оно сегодня не может считаться негативным: порядка 40% населения относится к предпринимателям вполне доброжелательно, и почти столько же – 36,6% – нейтрально, очень хорошо их воспринимает – 16,7% и неприязненно – 6,7%, в том числе враждебности не было высказано вовсе. Во-первых, это зависть, в чем солидарны и предприниматели, и население. Далее, по мере снижения значимости, предприниматели указывают сложившиеся ранее, но по сей день существующие в обществе нормы и правила, после отмечают отсутствие у населения достоверных знаний о жизни предпринимателей. Нежелание населения попробовать свои силы в предпринимательстве или отсутствие таковых возможностей и, наконец, неделовые качества самих предпринимателей и обман с их стороны, с которым пришлось столкнуться, влияют на предпочтения электората.
Исходя из этого напрашивает простой вывод: положение предпринимателя в обществе неоднозначное, с одной сторон, он необходим и обеспечивает регион рабочими местами и налогами, с другой стороны, у предпринимателей нерешенных проблем воз и маленькая тележка.
Что ж, никто не обещал, что будет легко, но преференции для бизнеса давно уже назрели. Речь идет о создании особой экономической зоны, налоговых каникулах и стандартах развития конкуренции в регионах. Посмотрим, смогут ли они улучшить активность в бизнес-среде республики.
Константин КУЗЬМИНЫХ.