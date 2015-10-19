Аутсайдер тут один. «Уфа» попала под новую легенду российского футбола – Олега Кузьмина

Начало матча было за «Уфой». Удалось забить быстрый мяч. Четвертая минута шла, то есть состоялся рекордно быстрый гол для трехшурупных в элитном дивизионе. Отличился новый нападающий Марвин Пурье, это первое для него взятие ворот в премьер-лиге. Просто выиграл борьбу за мяч и в ближний угол пробил. Сергей Рыжиков опытный вратарь, но в этом случае у него было мало шансов, 0:1.
Гости играли смело, старались ребятки Колыванова, этого не отнять. К сожалению для приезжих фанатов, уже на 20-й минуте сработало главное оружие казанцев – герой российского футбола, забивший за сборную России защитник Олег Кузьмин, которому 34 года. Многие так живут, что к 34 годам уже уходят в мир иной от тяжелой болезни, а у этого защитника все только начинается. Чем ни пример для всех нас?!
Как забил Кузьмин? Прострел, Игорь Портнягин скинул мяч головой на левый фланг. Никем не прикрытый Кузьмин с разбегу с острого угла расстрелял Сергея Нарубина, 1:1.
Хозяева могли повести в счете на 38-й минуте. Но Нарубин справился с опасным ударом Гекдениза Карадениза с восьми метров.
На 41-й минуте Вячеслав Кротов обыграл защитника Казани и пробил с близкого расстояния с очень острого угла прямо в Рыжикова. Пурье был рядом, если бы экс-спартаковец прострелил на немца с французскими корнями – мог быть гол. А так Марвин просто поругал молодого россиянина.
Во втором тайме преимущество перешло к «Рубину». На 65-й минуте с дальнего штрафного забил Сергей Кисляк. Мяч пролетел над стенкой и влетел в нижний угол. Вроде бы, раз удар издали, можно вратаря Нарубина поругать. Но уж слишком все четко сделал белорусский футболист, я не уверен, что в такой ситуации ворота смог спасти какой-нибудь звездный голкипер.
2:1. Это уже было плохо для «Уфы», у которой с голами проблемы – меньше всех в элите наштамповали, всего девять.
На 72-й минуте не удалось красным счет сравнять. Вышедший на замену Харис Ханджич бил головой, мяч тут же задел игрока «Рубина» и полетел мимо штанги. Кротов кинулся замыкать эту случайную скидку – он, вроде бы успевал, но чуть-чуть не хватило.
На 78-й минуте классный дальний удар удался Олегу Кузьмину. 34-летний защитник, который сделал дубль. Как вам? В самый угол, от штанги. И тут тоже почти невозможно было спасти. 3:1.
На 88-й минуте Марко Девич попал в штангу ворот «Уфы». Не повезло «Рубину» разгром учинить.
На 93-й минуте уже Уфа могла забить, но Ханджич пробил с десяти метров не слишком сильно. Рыжиков спас, вытащив мяч в прыжке.
Казань теперь на десятом месте в турнирной таблице премьер-лиги. Уфа – на последнем, 16-м. Тут можно плакать, можно ругаться, но если по составу красные с реки Белая слабей «Рубина» - то тут без удачи не победить. Кем крыть Кузьмина и Карадениза? Стоцким, который перестал забивать, или Марсиньо, который настолько ослаб, что в запасе обитает?
Следующий матч команда Игоря Колыванова проведет 23 октября на домашнем «Нефтянике» с «Крыльями Советов». С этим самарским клубом «Уфа» в премьер-лиге еще не сталкивалась. А вот с остальными соперниками игры были. И я еще раз напишу, чего в этих играх не было.
В начале у нас самый внушительный и печальный список. «Уфа» ни разу не выигрывала у «Урала», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Рубина», «Терека», «Ростова», «Анжи» и «Торпедо».
Ничьих у красных не было с «Мордовией» и «Арсеналом». С «Динамо» и «Тереком» тоже не было, но с этими командами вообще не набирали очков, то есть они претендуют на звание неудобных.
Уфимский клуб пока ни разу не проигрывал в элитном дивизионе «Амкару», «Анжи» и «Торпедо». С махачкалинцами была одна ничья, с москвичами – две.
Со «Спартаком», «Кубанью» и «Локомотивом» было все. Трех встреч для этого хватило.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с fcufa.pro