Аутсайдер тут один. «Уфа» попала под новую легенду российского футбола – Олега Кузьмина

«Рубин» и «Уфа» - это пока не совсем дерби, но зрителя их встречи привлекают. Интересно же посмотреть - вдруг соседу будет плохо. В этот раз пришло 10043 человека. Меньше половины стадиона, но для Казани и России это вполне приличный показатель, тем более, погода уже неприятная. На «Ливерпуль», конечно же, больше людей пожалует. Гости тоже отличились - привезли журналистов не на газельке-мерседесардельке, а на клубном большом автобусе. В общем, не супердерби, но определенное напряжение было, тем более что клубы в конце таблицы обитали, имея по семь скромных очков на каждого.