Законодатели Башкирии намерены остановить мошеннические сделки с землей

- Бывший управляющий собрал больше сотни имущественных и земельных паев у местного населения, поделал подпись и продал паи третьему лицу, - пояснил «МКС» председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Расул Гусманов. - Данный факт установлен правоохранительными органами, дело передано в следственный комитет РБ. Нам необходимо разобраться, как с законодательной точки зрения не допустить подобных фактов в будущем.