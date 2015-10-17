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Законодатели Башкирии намерены остановить мошеннические сделки с землей

17 октября 2015, 13:58
Госсобрание РБ проведет парламентское расследование изъятия земельных паев у членов сельскохозяйственного производственного кооператива имени Салавата, расположенного в Кушнаренковском районе Башкирии. На заседании профильного комитета был одобрен список членов комиссии, которая выяснит обстоятельства пропажи пахотных земель кушнаренковцев. Сообщается, что расследование инициировал вице-спикер ГС Вадим Старов.

- Бывший управляющий собрал больше сотни имущественных и земельных паев у местного населения, поделал подпись и продал паи третьему лицу, - пояснил «МКС» председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Расул Гусманов. - Данный факт установлен правоохранительными органами, дело передано в следственный комитет РБ. Нам необходимо разобраться, как с законодательной точки зрения не допустить подобных фактов в будущем.

По данным МВД по РБ, в январе 2009 года сельчане передали свои паи в аренду фирме «Агри». А в апреле этого года директор фирмы Ринат Миргалиев продал своему предприятию землю пайщиков за 1,1 млн рублей.

В полиции установили, что подписи пайщиков под доверенностями были поддельными, и 117 селян потеряли свою землю. Следователи обнаружили в действиях Рината Миргалиева признаки преступлений, предусмотренные ч. 4 ст.159 («Мошенничество в крупном размере») и ст. 327 УК РФ («Подделка документов»).

В сентябре материалы дела были направлены в Дюртюлинский межрайонный следственный отдел СУ СК по РБ.

Ринат Миргалиев является депутатом Шариповского сельсовета, поэтому к нему применяется особый порядок расследования уголовных дел.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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