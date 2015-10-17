Законодатели Башкирии намерены остановить мошеннические сделки с землей

- Бывший управляющий собрал больше сотни имущественных и земельных паев у местного населения, поделал подпись и продал паи третьему лицу, - пояснил «МКС» председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Расул Гусманов. - Данный факт установлен правоохранительными органами, дело передано в следственный комитет РБ. Нам необходимо разобраться, как с законодательной точки зрения не допустить подобных фактов в будущем.
По данным МВД по РБ, в январе 2009 года сельчане передали свои паи в аренду фирме «Агри». А в апреле этого года директор фирмы Ринат Миргалиев продал своему предприятию землю пайщиков за 1,1 млн рублей.
В полиции установили, что подписи пайщиков под доверенностями были поддельными, и 117 селян потеряли свою землю. Следователи обнаружили в действиях Рината Миргалиева признаки преступлений, предусмотренные ч. 4 ст.159 («Мошенничество в крупном размере») и ст. 327 УК РФ («Подделка документов»).
В сентябре материалы дела были направлены в Дюртюлинский межрайонный следственный отдел СУ СК по РБ.
Ринат Миргалиев является депутатом Шариповского сельсовета, поэтому к нему применяется особый порядок расследования уголовных дел.
Дмитрий КОЛПАКОВ.