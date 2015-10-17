В Башкирии начали выращивать новое поколение управленцев

- Когда я был молодым депутатом, об этом даже не говорили, потому что молодых депутатов не замечали в упор: «ты молодой, ничего ещё не знаешь, тебе нечего делать, посиди в сторонке», - рассказал руководитель региона. - А мы вас вытаскиваем в эпицентр событий. Мы говорим: «Вы – наша основа, наше будущее, будущие лидеры». Из вас, присутствующих в зале, мы обязаны вырастить следующее поколение управленцев.