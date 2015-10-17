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В Башкирии начали выращивать новое поколение управленцев

17 октября 2015, 19:38
В минувшую пятницу в Уфе состоялась учредительная конференция региональной общественной организации «Ассоциация молодых депутатов Республики Башкортостан». Председателем ассоциации избрали депутата Жуковского сельсовета Уфимского района Владимира Яковлева. В ходе открытого обсуждения были рассмотрены вопросы социально-экономического развития сельской местности, местного самоуправления и разработки законодательных инициатив.

Напомним, по итогам выборов в муниципальные органы власти, состоявшихся 13 сентября этого года, более 1100 молодых людей в возрасте до 35 лет, а это 18% депутатского корпуса, были избраны в сельские и городские советы.

Побывавший на форуме глава Башкирии Рустэм Хамитов приветствовал создание совета молодых депутатов.

- Когда я был молодым депутатом, об этом даже не говорили, потому что молодых депутатов не замечали в упор: «ты молодой, ничего ещё не знаешь, тебе нечего делать, посиди в сторонке», - рассказал руководитель региона. - А мы вас вытаскиваем в эпицентр событий. Мы говорим: «Вы – наша основа, наше будущее, будущие лидеры». Из вас, присутствующих в зале, мы обязаны вырастить следующее поколение управленцев.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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