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Сергей Трофимов сыграет для уфимцев «Посередине»

17 октября 2015, 22:14
23 ноября в «Огнях Уфы» Сергей Трофимов представит программу «Посередине». Таким образом Сергей Трофимов - известный композитор, поэт, музыкант, исполнитель – решил отметить 20-летие выхода своего первого сольного альбома «Аристократия помойки». В программу войдут песни, которые давно уже стали народными хитами: "С добрым утром, мужики", "Горько", "Снегири", "Город Сочи", "Ветер в голове", "Я скучаю по тебе", а также премьерные композиции.

- Я долго добивался того, чтобы каждая из композиций программы обрела какой-то логический конец, мучился и переживал, - говорит Сергей. - Но когда посмотрел на то, что получилось в итоге, понял, что все сложилось.

В 1994 году Сергей Трофимов начал сольную карьеру под творческим псевдонимом «Трофим». В тот период на свет появились песни «Бьюсь как рыба», «В такую тьму», «Братва», «Скажи мне, милая», которые позже вошли в первый сольный альбом музыканта «Аристократия помойки, часть 1». Секрет успеха - в умении донести до людей свои чувства и заставить их радоваться и сопереживать автору. Каждый зритель, выходя из зала, уносит с собой частичку человеческого тепла, которое согревает сердце и окрыляет душу.

Билеты на концерт Сергея Трофимова: от 1000 до 3300 руб. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

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