Сергей Трофимов сыграет для уфимцев «Посередине»

В 1994 году Сергей Трофимов начал сольную карьеру под творческим псевдонимом «Трофим». В тот период на свет появились песни «Бьюсь как рыба», «В такую тьму», «Братва», «Скажи мне, милая», которые позже вошли в первый сольный альбом музыканта «Аристократия помойки, часть 1». Секрет успеха - в умении донести до людей свои чувства и заставить их радоваться и сопереживать автору. Каждый зритель, выходя из зала, уносит с собой частичку человеческого тепла, которое согревает сердце и окрыляет душу.