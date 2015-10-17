Сергей Трофимов сыграет для уфимцев «Посередине»

- Я долго добивался того, чтобы каждая из композиций программы обрела какой-то логический конец, мучился и переживал, - говорит Сергей. - Но когда посмотрел на то, что получилось в итоге, понял, что все сложилось.
В 1994 году Сергей Трофимов начал сольную карьеру под творческим псевдонимом «Трофим». В тот период на свет появились песни «Бьюсь как рыба», «В такую тьму», «Братва», «Скажи мне, милая», которые позже вошли в первый сольный альбом музыканта «Аристократия помойки, часть 1». Секрет успеха - в умении донести до людей свои чувства и заставить их радоваться и сопереживать автору. Каждый зритель, выходя из зала, уносит с собой частичку человеческого тепла, которое согревает сердце и окрыляет душу.
Билеты на концерт Сергея Трофимова: от 1000 до 3300 руб. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus