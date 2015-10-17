Отец, придя с сыном на прививку, избил папашу, который провел свое чадо без очереди

Руководство центральной больницы Нефтекамска привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за то, что не смогло организовать должным образом массовую прививку детей в поликлинике. 19 мая этого года в детском лечебном учреждении образовалась огромная очередь из родителей и их отпрысков. Очередь оказалась насколько велика, что выстроилась даже на ступеньках у входа в поликлинику. Два нервных папаши не поделили свое место и прямо на глазах у детей и медперсонала устроили драку на крыльце.