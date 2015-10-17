Отец, придя с сыном на прививку, избил папашу, который провел свое чадо без очереди

Причем, один из уставших стоять отцов так избил попытавшегося пройти без очереди другого мужчину, что сломал ему челюсть и нанес множественные ушибы и гематомы. 26-летний Олег Ким сначала ударил слишком активного родителя кулаком в затылок, а когда он упал принялся избивать жертву ногами. Несдержанный папаша пошел под суд и его приговорили к шести месяцам ограничения свободы.
Но в прокуратуре Нефтекамска считают, что мордобоя можно было бы избежать, если бы медики сумели правильно организовать свою работу и не создавали очередей.
- Причиной, послужившей совершению преступления, явилось большое скопление граждан города, которые привели детей в поликлинику на прививку, - уверены в городском надзорном ведомстве. - В связи с отсутствием надлежащей организации приема граждан, повлекшей конфликтную ситуацию, прокуратурой города поставлен вопрос о привлечении должностных лиц Нефтекамской больницы к строгой дисциплинарной ответственности.