В Уфе ограничат движение на трех улицах, где возведут современную ливневку

Как утверждают в администрации столицы Башкирии, на этом месте никогда не было ливневой канализации и потоки воды проливались на Комсомольскую улицу. Скорее всего, в свое время здесь не стали строить ливневку, так как местный ландшафт имеет сложный рельеф с большими перепадами высоты. Строители посчитали, что дождевые воды сумеют сами найти себе дорогу, стекая с горы.