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В Уфе ограничат движение на трех улицах, где возведут современную ливневку

16 октября 2015, 12:56
Современную ливневку построят в столице Башкирии на улицах Бессонова, Районной и Дмитриева на отрезке от Комсомольской улицы до бульвара Хадии Давлетшиной. Из-за возведения нового водосбора на пять месяцев закроют для движения автомобилей все три улицы, где будет строиться ливневая канализация. Магистрали перекроют уже 19 октября, а откроют только 1 мая.

Как утверждают в администрации столицы Башкирии, на этом месте никогда не было ливневой канализации и потоки воды проливались на Комсомольскую улицу. Скорее всего, в свое время здесь не стали строить ливневку, так как местный ландшафт имеет сложный рельеф с большими перепадами высоты. Строители посчитали, что дождевые воды сумеют сами найти себе дорогу, стекая с горы.

Теперь канализацию соорудят из железобетонных труб, диаметром 500 миллиметров. Водосбор пройдет по оси проезжей части, а ответвления от нее позволят охватить всю дорогу и тротуары. Протяженность центрального ливневого коллектора составит 1200 метров. Специалисты утверждают, что подобная ливневая канализация прослужит несколько десятилетий, прежде чем потребуется первый ремонт.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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