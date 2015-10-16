В Уфе ограничат движение на трех улицах, где возведут современную ливневку

Как утверждают в администрации столицы Башкирии, на этом месте никогда не было ливневой канализации и потоки воды проливались на Комсомольскую улицу. Скорее всего, в свое время здесь не стали строить ливневку, так как местный ландшафт имеет сложный рельеф с большими перепадами высоты. Строители посчитали, что дождевые воды сумеют сами найти себе дорогу, стекая с горы.
Теперь канализацию соорудят из железобетонных труб, диаметром 500 миллиметров. Водосбор пройдет по оси проезжей части, а ответвления от нее позволят охватить всю дорогу и тротуары. Протяженность центрального ливневого коллектора составит 1200 метров. Специалисты утверждают, что подобная ливневая канализация прослужит несколько десятилетий, прежде чем потребуется первый ремонт.