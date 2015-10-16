Радость продолжает приваливать. «Салават Юлаев» обыграл Магнитку

Слишком близко к Башкирии Магнитогорск находится, чтобы матчи «Металлурга» и «Салавата Юлаева» были чем-то обыденным. Игры в городе сталеваров всегда привлекают на трибуны много людей в зеленом – и болельщики из Уфы приезжают, и люди с востока и юго-востока РБ пользуются случаем, чтобы своих поддержать. Бывает даже так, что приезжие перекрикивают местных. Так что дерби тут натуральное – в нем есть и история, и популярной у зрителя, и нервы, и страсти, и столкновения, и самоотдача и яркие действия. Полная обойма важных для полноценного сочного хоккея вещей в наличии. В таких матчах непросто предсказать победителя.