Радость продолжает приваливать. «Салават Юлаев» обыграл Магнитку

В этот раз «Салават Юлаев» приехал с удачного выезда. Но третья игра не дома – это уже проблема. Во всяком случае, так казалось перед игрой.
«Металлург» тоже прибыл из Северных Европий. «Йокериту» проиграл, у рижского «Динамо» выиграл. Уровень усталости у хозяев был примерно тот же. Уровень игры – ниже.
В начале матча трудовые коллективы обменялись ошибками – обрезались в своей зоне. Но соперники дарами не воспользовались.
А потом были две шайбы зеленых гостей. Вначале Андреас Энгквист на третьей минуте попал в одно касание в дальний угол после передачи Линуса Умарка, 0:1.
На 11-й минуте уже сам Умарк отличился. Он на Энгквиста очень опасно отпасовал, выманив вратаря хозяев Василия Кошечкина на себя, защитник Магнитки Виктор Антипин попытался помешать, но от него шайба влетела в ворота, 0:2.
Далее удалился молодой Кирилл Цулыгин и «юлаевцы» с трудом отбились на пятаке. Сами Леписто шайбу рукой накрыл. Случилась потасовочка без особых драк.
В начале второго периода острая атака привела к увеличению разрыва в счете. Василий Кошечкин пытался очистить пятак и шайбу клюшкой откидывал, но попал в как раз в «юлаевца» Теему Хартикайнена. Тот сразу же точно бросил. Гол.
После 0:3 «Салават Юлаев» перестал пахать. Даже в большинстве отдельные господа бросали небрежно, не хитрили. И не реализовали.
В ответ «Металлург» свое большинство промандюрил. Как-то даже обидно было, что Сергей Мозякин с Данисом Зариповым ничем не удивляют. Только бы не постарели, только бы дальше нас радовали.
Опять у Уфы большинство. И трехходовка, которую начал Игорь Григоренко, продолжил Андреас Энгквист, а замкнул броском в самую девятку Кирилл Кольцов, привела к 0:4.
Магнитка все-таки оставила Никласа Сведберга без сухаря. Ян Коварж на пятаке добил шайбу ворота. По подпрыгнувшей при отскоке попал. Никто ему не мешал. 1:4. Вины шведского вратаря я тут не вижу.
«Металлурги» могли сравнять счет в еще одном большинстве, но Мозякин не смог поразить пустой угол. Мозякин. Пустой угол. Как такое может быть?
А вот патриотичный Николай Прохоркин, оставшись на пятаке без прикрытия, шайбу мимо щитка Василия Кошечкина, развернувшись, завел, 1:5.
2:5 стало, когда Сергей Мозякин поразил ближний верхний угол. Да, это действительно Сергей был на льду. Теперь он был похож на себя бывалого.
А впереди еще третий период. Учитывая Сведберга в воротах, у хозяев все еще был шанс на победу.
«Металлург» отквитал еще одну шайбу. Ян Коварж отобрал шайбу у Максима Гончарова и, выждав момент, точно бросил в дальний угол. 3:5.
Потом стало 4:5. Сергей Мозякин опять попал в ближнюю девятку. Никлас Сведберг опять не выручил.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин взял тайм-аут. Играть оставалось еще 13 минут и 46 секунд.
Хозяева пытались и так и этак, но шайбы перестали залетать. За минуту с небольшим до конца третьего периода спас свою команду от гола Никлас Сведберг. Ловушкой сыграл надежно, чем прежде всего удивил, а уж потом порадовал.
Далее Линус Умарк спокойно поразил пустые ворота. 4:6. Десять шайб забросили команды. Спасибо им за шоу.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта khl.ru