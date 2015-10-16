Радость привалила – зона плей-офф. «Салават Юлаев» красиво обыграл рижское «Динамо»

В конференции «Восток» конкурентная плотность высокая. Между 12-м и первым местом – всего 15 очков. Между вторым и 11-м – десять. «Салават Юлаев» отстает от лидера обширных пространств и перелетов, «Сибири», всего на десять очков. И если в ближайших матчах будут победы – Уфа вполне сможет ввязаться в борьбу за первые позиции. Тем более что соперники не такие уж страшные звери. Ну, «ястребы», ну, «автомобилисты», ну, «мамонты». Кто-то из них вполне может даже мимо кубковых игр пролететь. Потому что с низов и середин сейчас будет карабкаться не только «Салават Юлаев», но и те же «белые барсы» Казани, те же сталевары Магнитогорска. Сплошные обладатели кубка Гагарина…