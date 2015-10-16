Радость привалила – зона плей-офф. «Салават Юлаев» красиво обыграл рижское «Динамо»

Понятно, что главное - плей-офф. В нем без приличного вратаря можно только на башне флагом облака разгонять с криками «Обама – лох!»
Есть и много других проблемных мест в «Салавате Юлаеве». С людскими ресурсами в команде не очень хорошо. Мало хоккеистов чемпионского уровня.
Но пока регулярка. Пока после европейского вояжа зеленые наконец-то влезли в зону плей-офф. И сейчас мало кто готов поставить крупную сумму на то, что «юлаевцы» вне этой зоны будут по завершении первого большого этапа.
В конференции «Восток» конкурентная плотность высокая. Между 12-м и первым местом – всего 15 очков. Между вторым и 11-м – десять. «Салават Юлаев» отстает от лидера обширных пространств и перелетов, «Сибири», всего на десять очков. И если в ближайших матчах будут победы – Уфа вполне сможет ввязаться в борьбу за первые позиции. Тем более что соперники не такие уж страшные звери. Ну, «ястребы», ну, «автомобилисты», ну, «мамонты». Кто-то из них вполне может даже мимо кубковых игр пролететь. Потому что с низов и середин сейчас будет карабкаться не только «Салават Юлаев», но и те же «белые барсы» Казани, те же сталевары Магнитогорска. Сплошные обладатели кубка Гагарина…
С Магниткой у «Салавата Юлаева» битва уже сегодня, причем, на ее территории. Потом, 20 октября, на «Уфа-Арене» – «Ак Барс». Будет непросто, но очень интересно. Аншлагом во втором случае попахивает, что очень важно для принимающей стороны, мало зрителей в этом сезоне собирающей.
Что было в Риге, кроме девушки, которая разделась на трибунах до лифчика и впечатлила многих достойными размерами? Была перестрелка, в которой более успешными оказались гости.
Вначале «юлаевская» ватооборона дала прорваться и бросить из-под защитника Каспару Саулиетису. Зовут этого защитника Кирилл Цулыгин. Шайба в домик вратарю «Салавата Юлаева» влетела, а это значит, что и Никалс Сведберг не выручил, 1:0.
Пропустили на третьей, ответили на пятой в большинстве. Центр зеленых Андреас Энгквист на пятаке подкараулил отскок и в пустые ворота забросил. Вратарь рижского «Динамо» Юаким Эрикссон выкатился под выстрел Сами Леписто, но это вышло ему и рижской команде боком, 1:1.
На десятой минуте латышский клуб вновь вышел вперед. В этот раз в большинстве низом выстрелил Стивен Сейго. И опять шайба нашла лазейку, словно Сведбергу в створе было не до всяких там пустяков, вроде отбиваний и спасений, 2:1.
Захаркин упорно считает шведа единственным достойным голкипером в «Салавате Юлаеве». Парень остался в створе и после третьей шайбы. Микелис Редлихс в девятку попал, ловушка шведа сетку ворот от столкновения с черной меткой не спасла. 3:1 в начале второго периода.
При 3:1 уже можно было ругать главного тренера, генерального менеджера и родителей зеленых хоккеистов, которые вздумали отдавать своих детишек не на художественную лепку, а в хоккей. Но матч перевернулся так, что с руганью можно повременить.
Вначале Игорь Григоренко ближе концу второго периода поразил ближний угол ворот соперника, 3:2. Это его восьмое взятие ворот в сезоне. В списке снайперов КХЛ Игорь пока на 10-й позиции. Лидирует Сергей Мозякин из Магнитки с 13-ю голами.
3:3 стало в начале третьей двадцатиминутки после отличного подставления клюшки в исполнении Димтрия Макарова. Шайба после броска-передачи Теему Хартикайнена изменила направление и попала в девятку. Очень красиво.
На 53-й минуте Андреас Энгквист сделал дубль. Это вообще суперподставление было под передачу Григоренко с фланга. И опять в девятку, 3:4.
Через 52 секунды был установлен окончательный счет этого матча. Сами Леписто в большинстве просто но метко бросил с позиции защитника, прокатив чуть вперед от синей линии. 3:5. Больше голов не было.
Я хочу еще таких побед.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru