Аэропорт «Уфа» предлагает новые возможности отправки грузов

Компания «Транстерминал-Аэро», являющаяся специализированным предприятием по обеспечению наземного обслуживания груза и почты, ввела в эксплуатацию холодильную камеру для хранения грузов под температурным режимом от -5 до +10 градусов Цельсия с внутренним объемом 33 куб.м. Ранее у «Транстерминал-Аэро» был только теплый склад, теперь же наличие промышленной холодильной камеры позволяет принимать к отправке скоропортящиеся продукты и товары, требующие хранения при низких температурах.