Аэропорт «Уфа» предлагает новые возможности отправки грузов

«Транстерминал-Аэро» предоставляет возможность отправки грузов по любому из направлений маршрутной сети перевозчиков аэропорта «Уфа». Грузы принимаются как от предприятий, так и от физических лиц.
Специалисты грузового комплекса «Транстерминал-Аэро» помогут выбрать оптимальный маршрут, перевозчика, проконсультируют по возникающим вопросам, рассчитают стоимость перевозки, заранее забронируют отправку на выбранный рейс. О прибытии посылки в аэропорт назначения грузополучателя проинформируют, при необходимости он проходит самостоятельно таможенные процедуры и получает груз прямо в аэропорту.