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Аэропорт «Уфа» предлагает новые возможности отправки грузов

16 октября 2015, 18:21
Компания «Транстерминал-Аэро», являющаяся специализированным предприятием по обеспечению наземного обслуживания груза и почты, ввела в эксплуатацию холодильную камеру для хранения грузов под температурным режимом от -5 до +10 градусов Цельсия с внутренним объемом 33 куб.м. Ранее у «Транстерминал-Аэро» был только теплый склад, теперь же наличие промышленной холодильной камеры позволяет принимать к отправке скоропортящиеся продукты и товары, требующие хранения при низких температурах.

«Транстерминал-Аэро» предоставляет возможность отправки грузов по любому из направлений маршрутной сети перевозчиков аэропорта «Уфа». Грузы принимаются как от предприятий, так и от физических лиц.

Специалисты грузового комплекса «Транстерминал-Аэро» помогут выбрать оптимальный маршрут, перевозчика, проконсультируют по возникающим вопросам, рассчитают стоимость перевозки, заранее забронируют отправку на выбранный рейс. О прибытии посылки в аэропорт назначения грузополучателя проинформируют, при необходимости он проходит самостоятельно таможенные процедуры и получает груз прямо в аэропорту.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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