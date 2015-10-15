В Уфе жители расселяемого квартала, опасаясь поджогов, организовали ночное дежурство

Как только полиция сняла охрану с дома № 28/4, расположенного на улице 8 марта и подожженного в выходные неизвестными пока злоумышленниками, в двухэтажку нагрянули мародеры. Как утверждают погорельцы, из одной квартиры вынесли телевизор, из другой - личные вещи. Жильцы других домов в расселяемом квартале, опасаясь, что их тоже подожгут, организовали ночное дежурство. Территорию посменно обходят несколько проживающих здесь мужчин.