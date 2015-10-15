В Уфе жители расселяемого квартала, опасаясь поджогов, организовали ночное дежурство

Напомним, дом № 28/4, расположенный на улице 8 марта, загорелся в ночь с 9 на 10 октября – в 2.46 неизвестные запалили лестничную клетку. Пострадали коридоры жилищ на первом этаже и входные двери всех квартир на втором. Женщину-инвалида, проживавшую на первом этаже, эвакуировали через окно, а 55-летний Михаил Федотов, оказавшийся в огненном капкане на втором – задохнулся в дыму и погиб. Без крова осталось 22 человека.
По словам очевидца, за несколько минут до начала пожара из подъезда выбежали двое людей и запрыгнули в поджидавший их белый седан. Марку и номер очевидец запомнить не успел, предположительно это был «Форд Фокус».
- У нас всего три выезда из квартала, и на каждом стоят чьи-либо камеры наблюдения, - сообщил пресс-секретарь ФК «Уфа» и житель сгоревшего дома Сергей Тыртышный. - Неужели между 2.35 и 2.45 было так много выезжающих белых седанов, чтобы до сих пор не найти подонков?
Как утверждает г-н Тыртышный, жители дома «опасаются, что расследование будет спущено на тормозах».
Несмотря на холода, все жильцы сгоревшего здания наотрез отказались переехать в городской маневренный фонд, полагая, что когда они через полгода вернутся – дома уже не будет – пустующее здание снесет застройщик расселяемого квартала. Поэтому в обгоревшем доме живут люди. Электричество им дали, но накануне газовики отключили двухэтажку от голубого топлива и разобрали домовой газопровод, а обогревается здание именно от газа.
- Стены сырые, с полотка кое-где течет вода, стоит сильный запах гари, в таких условиях живут люди, им просто некуда ехать, и главное в зиму – без тепла, - переживает Сергей Тыртышный.
Жилищники восстановили рухнувшую в подъезде лестницу, оббили стены подъезда фанерой, поставили новые квартирные двери. Восстанавливать квартиры будут всем городом в прямом смысле слова – каждой из восьми муниципальных управляющих компаний придется сделать ремонт в одной квартире.
В квартирах погорельцев на стены наложат гипсокартоновые плиты, отдирать обгоревшую штукатурку не будут – это долго и дорого.
Дома № 28/4 и 28/1 на улице 8 марта – бывшее ведомственное жилье, принадлежавшее заводу гибких валов. Эти два здания не попали в федеральную программу сноса и расселения ветхого и аварийного жилья, а потому, вероятно, оказались в сфере интересов поджигателей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.