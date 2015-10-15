В Уфе начнут «дозаселять» центр города

- Когда мы посмотрели на планы по освоению Забелья, то поняли, что это нерациональный и тупиковый путь развития – появится еще один отсталый анклав, - говорит он. - Мы только еле-еле подтянули Дему, Инорс, Затон. Сделать еще одну проблемную территорию с населением 200 тысяч человек в районе Миловки-Романовки, где нет ничего вообще - это безумная идея.