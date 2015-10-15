В Уфе начнут «дозаселять» центр города

- Плотность населения Уфы - 60 человек на один гектар, при европейской норме в 250-300 человек, - говорит г-н Филиппов. – Территория города 720 км, а проживает на ней 1,1 млн человек. Территория Москвы вместе с Новой Москвой - 2,5 тысяч квадратных километров, а проживает на ней в десять раз больше, соответственно и плотность заселения выше.
Уфа, действительно, сильно «разряжена». Ленинградские архитекторы, многие десятилетия писавшие Генплан города, видели развитие столицы Башкирии за счет окраин – сначала Шакши, потом Затона, а теперь – Забелья. Это привело к появлению огромных пустошей между жилыми микрорайонами. Например, от окраины Черниковки – Вологодской улицы до первых жилых домов Шакши – 6 километров депрессивной пустоты. А это дороги, которые нужно чистить, потери тепла в трубопроводах, холостой пробег общественного транспорта, дополнительный штат коммунальщиков и многое другое.
- Вы поймите, средства в бюджет города платят те, кто живет на его территории, - объясняет вице-мэр. - При малой плотности населения просто не хватает денег на качественное развитие – слишком разряженная территория. Когда города «расползаются», получается много неухоженного пространства.
Александр Филиппов привел в пример Европу, где населения больше в несколько раз благодаря компактной застройке, а «налогов хватает на комфортное проживание».
- Когда мы посмотрели на планы по освоению Забелья, то поняли, что это нерациональный и тупиковый путь развития – появится еще один отсталый анклав, - говорит он. - Мы только еле-еле подтянули Дему, Инорс, Затон. Сделать еще одну проблемную территорию с населением 200 тысяч человек в районе Миловки-Романовки, где нет ничего вообще - это безумная идея.
Глава градостроительного комплекса Уфы заявил, что нацеливает девелоперов «уйти внутрь уфимского полуострова, где только «разведанных запасов» более 9 млн квадратных метров» - жилья, которое можно построить за счет сноса бараков, частного сектора и пустырей.
- При вводе многоэтажного жилья в 550 тысяч квадратов в год, не сложно подсчитать, что этого хватит на 12-15 лет, - уверен он. - Это именно те трущобы, в которых сегодня живут люди, где туалеты на улицах.
При этом вице-мэр поспешил заверить, что глубокая перестройка полуострова «не значит, что 30-этажки появятся на каждом шагу».
Как утверждает г-н Филиппов, когда контракты на развитие застроенных кварталов начали продавать по высоким ценам, девелоперы начали осваивать их, а не придерживать для перепродажи.
- Все проданные за последние два года кварталы в работе, - заявил он. - Но те площадки, которые оказались неинтересны застройщикам, мы попросили выкупить МУПы. Через 5-7 лет Уфа изменится. Задача, чтобы город был покрыт сетью договоров застроенных территорий и именно за счет застройщиков происходило расселение, обновление коммунальной инфраструктуры, строительство паркингов и благоустройство.
Дмитрий КОЛПАКОВ.